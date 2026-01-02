飛機落地急著站起來錯了？專家點名「1座位」才適合

近日出國旅遊人潮增加，飛機落地就站起來的行為再度引發討論，土耳其甚至自2025年起對此行為開罰，旅遊顧問妮可指出，安全帶指示燈熄滅後、且不影響他人的情況下，乘客立刻起身並無不妥，但以坐在走道位的旅客最適合，因為走道位的旅客先起來整理行李，通常不會造成走道阻塞，也能替夾在中間座位的乘客騰出空間，讓下機流程更順暢。

根據外媒報導，許多旅客在飛機一降落便立刻起身，這個行為多年來爭議不斷，甚至嚴重到土耳其自2025年起針對此行為開罰，反對者認為，所有人同時站起來並不會讓空服員提早開艙門，根本沒必要急；但也有人支持提早起身，可以先整理行李，讓下機過程更有秩序、也更有效率。

對此，旅遊顧問妮可（Nicole Campoy Jackson）指出，飛機降落、安全帶指示燈熄滅後，乘客立刻起身並沒有問題，前提是不要推擠或影響到他人，因為有些人站起來並非急著下飛機，而是久坐數小時後想活動筋骨。她認為，最適合在此時起身的是坐在走道旁的乘客，若僅有走道位旅客先行整理行李，通常不會造成走道阻塞，反而能替中間座位的乘客騰出空間，讓下機流程更順暢。

妮可表示，提早站起來整理行李，實際上僅能節省幾秒鐘，但對整個機艙的乘客而言，尤其是轉機時間緊迫的旅客，這個行為在心理層面上其實相當體貼，無論是短程或長途航班，每個人都希望能盡快下機、完成入境流程。

至於「飛機一落地就站起來」為何常引發反感，妮可分析，問題多半出在乘客只顧自己、忽略他人空間，導致走道擁擠、彼此推擠踩踏，甚至有人在匆忙拿隨身行李時，差點將行李砸到仍坐在位子上的乘客，不僅令人不悅，也存在安全疑慮

妮可補充，航程結束時「最不該做的事」，就是出聲抱怨他人動作太慢，這樣只會引發不滿情緒，反而拖延下機流程。

