飛機行李架「放1物」慘了 害空服員全忙翻！網氣炸：就是講不聽

生活中心／李紹宏報導

台灣人愛出國旅遊，不過搭飛機時，也有許多「眉角」要注意，避免造成其他人的困擾。近日一名網友無奈苦勸，別再把含有液體類的物品放在行李架上，若全灑下來，不僅影響乘客，更要讓空服員善後，手忙腳亂，徒增困擾！

吳姓網友搭機時，目睹行李架上灑水事件，多名空服員趕緊處理。（圖／翻攝自Threads @zaxs96）

這名吳姓網友（＠zaxs96）在Threads上發文，當時坐在知名航空公司的飛機上，飛機尚未起飛，但轉頭一看，發現好幾名空服員在整理行李架和座位周圍，仔細一看才發現原來有乘客把水放在行李箱，結果裡頭的水全部灑出來。

對此，讓原PO氣得直呼「就說不要放水在行李箱，聽不懂」，大嘆空服員辛苦了，也提醒大家上飛機時不要放水和行動電源在行李箱。

貼文一出，有空服員在底下分享相關經歷，表示之前也曾發生過行李掉下砸到人的事件，肇事者先一步離開機艙，剩下痛不欲生的受害人，「然後我們空服在緊急醫療人員抵達之前盡量給予急救／安撫，還要忍受受害人對我們的高聲責罵，並且威脅提告公司」。

除了別把含有液體的水壺放上行李架，行動電源也別帶上飛機。（示意圖／PIXABAY）

此外，也有不少網友留言，「一直都有宣導水不要放上面，就是有人聽不進去」、「之前當過水簾洞苦主」、「（之前搭飛機）後座有位大媽也是硬要放水壺⋯，空服員就一直跟她說不行放，大媽硬要放」、「我上次搭國內線，包包也被一包海鮮漏出來的海水泡過，厚臉皮阿伯一句道歉都沒說，剩空服員瘋狂賠罪（明明不是她們的錯）」。

