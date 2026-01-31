「飛機要爆炸」！乘客失控亂喊 全機返回重安檢

飛機返回航站樓重新安檢，所有乘客被迫下機。（圖／翻攝自微博＠搜狐新闻）





香港發生一起機上驚魂事件！一架香港飛往中國常州的航班，28號在進入跑道滑行準備起飛時，突然一名女乘客情緒失控，大喊「飛機要爆炸」，要求下機。最終飛機返回航站樓重新安檢，所有乘客被迫下機，航班延誤三小時才起飛，也有乘客被嚇得不敢登機。

機上乘客：「通通下，通通下機，不叫下車了。」

原本飛機已滑行在跑道上，沒想到緊急喊卡，只好返回航站樓，所有人下機重新安檢。

另一名乘客：「剛剛有人喊，要爆炸幹嘛的，下飛機了，讓你上你敢上嗎？」

事件起因是一名女乘客突然失控大喊「飛機要爆炸，我要下機」，機組人員不敢大意，只能全體返回航站樓，重新安檢。這架香港快運航空原定下午5點40分起飛，延誤到晚間9點20分才起飛。

機組人員：「現在你們飛就飛，不飛我們就把你們行李都拉下來，我們沒有不飛，我們要飛，然後你們每一次坐飛機，都沒有百分之百的安全，反正我們該做的已經做完了。」

部分乘客質疑安檢程序倉促，一度與機組僵持，並動用港警協調。

港警表示：「我們只要換個飛機，我們要求換航班，換個飛機而已，他們沒有這個權力去換，所以你們要自己決定。」

網路新聞指出，現場約四分之一旅客因恐懼不敢再次登機，涉事女子被帶走時，竟改口稱自己被人跟蹤。大約15名乘客改搭隔天航班，事件結束後民眾批評，她可能是看太多驚悚電影，導致整起事件耽誤所有人時間。

