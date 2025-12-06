飛機選「商務艙」不只空間大！網讚優點一大堆：搭過就回不去了

商務艙的優點在哪？有網友詳細說明。示意圖／Pixabay

搭乘飛機時，有經濟艙、豪經艙、商務艙、頭等艙可以選擇，有網友很好奇為什麼要多花錢搭比較貴的商務艙，不就是位置空間比較大嗎？如果把錢省下來，在旅行的過程中花掉，例如改住五星級酒店不是更好嗎？原PO在PTT八卦板發文，釣出一堆搭乘過商務艙的網友現身說法，說搭商務艙不只是空間大，還有許多其他的優點。

原PO質疑「商務艙的優勢到底是什麼？」吃的不也是加熱食品嗎？為什麼不省下這個差價，花在旅行上面呢？

一名今年搭乘過卡達航空商務艙的網友就說，趁著促銷半價和老婆一起買了去義大利的機票，因為卡達航空和國泰航空同屬寰宇一家聯盟，所以在桃園機場可以用國泰貴賓室，到了香港轉機時，也體驗了國泰貴賓室玉衡堂。

網友分享今年搭乘卡達航空商務艙的經驗。圖／PTT

香港國泰貴賓室玉衡堂。圖／PTT

他說，到了卡達，體驗了卡達航空的主場貴賓室，可以預約盥洗室洗個澡，舒舒服服吃個早餐等登機，累了還有安靜室可以睡一下。「2年前去奧捷，搭了阿聯酋的經濟艙整路沒辦法睡覺，整個腰酸背痛食物老實說也不好吃，中間轉機只能坐在候機室的椅子上抱著包包趴著睡」。

商務艙的餐點和經濟艙完全不是一個等級。圖／PTT

這名網友總結搭乘商務艙的經驗，想睡覺就躺著睡，起床就有空姐問你要不要吃東西，吃完再繼續睡。到了歐洲，體力滿滿，可以直接走個小行程。另外，商務艙還能累積航空哩程，像他這次累積的哩程可以再換去日本的來回經濟艙機票，而且一趟來回總過拿了8個品牌合作的過夜包，直接變成過夜包富翁。

網友非一趟義大利來回，總共拿了8個過夜包。圖／PTT

其他網友看後紛紛留言表示「搭長途真的有差」、「搭過一次長途的就知道痛苦程度差多了」、「可以躺平好好休息就有價值了啦」、「搭過一次商務艙就回不去了」、「享受那尊爵不凡萬眾矚目的片刻」、「年齡到了自然就會懂了」、「不會有底層青鳥坐你旁邊」、「有VIP室、不用排隊、又把你當人看」、「飛機上的餐點也差很多」、「不用跟經濟艙一堆人搶廁所就是爽」、「同價位飯店跟商務艙，我選商務艙」。



