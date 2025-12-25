飛機隨身包大公開！Jennie旅行清單曝

BLACKPINK 成員 Jennie。（圖／IG@jennierubyjane）

BLACKPINK 成員 Jennie 向來是機場時尚的風向球，只要她一踏入機場，身上所有單品都能瞬間賣到缺貨。不過，比起愛馬仕或香奈兒包款，粉絲更好奇的是——女神的飛機隨身包裡，到底都裝些什麼？





答案其實不需要猜，因為 Jennie 曾在《Vogue What's in My Bag》影片、個人 vlog 與多場宣傳花絮中公開過她的「必備物品清單」。以下就依照 Jennie 親口分享的內容，帶你開箱最接近真實的 Jennie 飛機包。

1. iPad： Jennie 的「移動娛樂室」

Jennie 是知名的「iPad 重度使用者」，不只拿來追劇、看電影，也會在飛行途中整理音樂、瀏覽靈感資料。對她來說，iPad 是長途飛行中最不可或缺的存在，是她在雲端的「私人電影院」。





2. 大型降噪耳機：一定要有

她在 vlog 多次被拍到戴著大型降噪耳機，能隔絕機艙的環境音，讓她能專心休息、看片或聽音樂。Jennie 說過自己在飛機上很需要一個「安靜空間」，耳機就是她的移動小世界。





3. 化妝包：唇膏、護唇膏、粉餅一定會帶

機艙超乾，所以 Jennie 的小化妝包裡一定有護唇膏與一支紅潤唇色的唇膏，方便快速補氣色。她也會放一塊粉餅維持基本妝感。她曾笑說：「嘴唇乾我會很焦躁。」





4. 護手霜＋小香水：維持儀式感

Jennie 在包裡常備一支清新調護手霜與小瓶分裝香水。她在訪談中提過，飛機上如果覺得疲憊，會輕輕擦手或噴一點香水提升心情，是她的療癒小儀式。





5. 底片相機：她真的到哪都拍

Jennie 是底片相機愛好者，無論旅行或工作都會帶一台小底片機，以便隨手紀錄生活細節。她說過自己喜歡「把旅程的氛圍拍下來」，所以底片機是她的固定班底。





6. 小筆記本：靈感隨時來就寫

在 Vogue 節目中，她展示過小筆記本，說會用來寫歌詞、記想法、或單純寫心情。對她來說，筆記本是旅途中最安定的私人空間。





7. 小零食與維他命：怕餓不是開玩笑

Jennie 曾幽默說自己一餓就會頭暈，所以一定會準備堅果、能量棒或維他命軟糖，當作長途飛行的小補給。





Jennie 的飛機包＝功能＋療癒＋安全感，把 Jennie 透露過的物品整理起來就會發現，她並不是「包包塞滿的人」。她帶的東西剛剛好：能讓自己舒服、有娛樂、能維持儀式感，也能保持美美的狀態。



