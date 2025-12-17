飛機靠窗座位變「極限貼窗位」 她被胖鄰座擠到動彈不得超崩潰！網友掀論戰吵翻
搭飛機最怕遇到什麼情況？國外一名女性乘客近日在社群平台分享自己的「飛行驚魂記」，表示在滿座航班上，被鄰座體型較大的乘客一路擠到窗邊，甚至連中間扶手都被抬起「直接消失」，整趟航程幾乎貼窗飛行。貼文一出，不只引發大量共鳴，也再次點燃「肥胖乘客是否該買2個座位」的老問題。
靠窗座位變「極限生存模式」？一張照片說明一切
據《每日郵報》報導，一名網友日前在X貼出一張機艙內照片，只見畫面中這名買靠窗座位的女子，被迫整個人貼緊窗邊坐好坐滿。原因無他，鄰座乘客因體型過胖，腿部與身體明顯跨越座位界線，嚴重壓縮她的活動空間。
飛機鄰座太胖怎麼辦？乘客座位空間誰來保障？
原PO在文中無奈表示，這班飛機客滿，對方甚至將兩人之間的扶手抬起，導致座位界線形同虛設，「我不是在誇張，我真的幾乎動不了。」
「我不是歧視，只是真的被擠到」 原PO這樣說
該名女子也特別強調，發文並非想羞辱任何人，而是實際狀況已影響自身乘坐權益。她直言，自己整趟航程都被迫貼著窗邊，忍不住崩潰發問：「大家說我到底能怎麼辦？」這句話，成功點燃留言區。
肥胖乘客需要買兩個座位嗎？航空公司該不該出面規範？網友這樣說
貼文曝光後，網路立刻分成兩派開戰。支持原PO的網友認為，個人座位空間本就應受到保障，有人建議：「看看能不能換座位」「直接找空服員協助」，也有人語重心長提醒：「廉價航空座位本來就小，想要空間只能升級。」
但另一派聲音則把矛頭指向制度問題，認為航空公司應該負責，「體型影響到他人時，是否該恢復購買兩個座位的規定？」這類留言獲得不少按讚。
當然，也不乏火力全開的激進留言，像是「把扶手壓回去就對了」，同時也有人反批原PO是在公審鄰座乘客，認為公開照片本身就不恰當。
