飛機餐只有「一根青菜」？陸女忙澄清：另一端還有菜、烏龍一場

大陸一名女子日前吐槽飛機餐「僅一根青菜配米飯」，衝上微博熱搜，引發討論，有網友質疑真實性，導致事件發酵，女子隨即澄清打開瞬間「只看到一側菜色」，實為正常飛機餐，是烏龍一場。

畫面中飛機餐只有一根青菜。（圖／翻攝新浪微博）

《極目新聞》引述這名劉姓女子表示，她當天是拍攝Vlog記錄生活，上機後打算拍一段「拆航餐盲盒」的畫面，沒想到打開餐盒時只看到一側的菜色，誤以為整份餐點只有少量青菜。

劉女進一步解釋，她將餐盒完全打開後才發現，另一端還有配菜，是正常的飛機餐配置，並非只有一根青菜。她當時與同行朋友一度感到錯愕，是看到其他乘客正常用餐後，才意識到該航餐為「雙頭設計」。

劉女事後又發布一段新影片澄清，顯示另一份飛機餐的飯菜擺放均勻，並在評論區留言為此事說明。報導表示，根據影片細節判斷，該飛機餐來自浙江「長龍航空」，長龍航空表示，公關部門已關注到此事，正在進行了解。長龍航空說明，該公司飛機餐的確採取「葷素分兩頭」設計，具體菜單內容以當天實際供應為準。

