飛機餐吃完「不要疊餐盤」！原因曝光萬人驚呆：居然是幫倒忙

（記者洪承恩／綜合報導）搭飛機吃完飛機餐，許多旅客習慣把碗盤、杯子整齊堆起來，以為能幫空服員加快收餐，不過近期有網友提醒，其實維持原樣就好，亂堆反而讓空服員更難作業，引發大批網友驚呼「原來多年都做錯！」也讓空服員們無奈喊話，希望大家別再好心幫倒忙。

這波討論源自一名旅客在Threads發文，指出他常看到乘客把整套餐具通通疊成一大疊，但飛機餐的收納架是固定高度，堆太高根本放不進推車，空服員還得拆開重新整理。他提醒，「保持原本的放法就好，機組員會非常感謝你。」

示意圖／許多人用完飛機餐以後會堆疊餐盤，不過這種行為會造成空服員的困擾。（擷取自免費圖庫Pixabay）

不少人看了大喊震驚，表示在餐廳、小吃店吃飯早已習慣把碗盤堆好，沒想到這招搬到飛機上竟變成阻礙。事實上，有網友分享，以前看網路短劇《空姐忙什麼》就演過類似情節，內容同樣強調堆疊會「卡餐車」，不僅沒有比較快，還讓空服員更忙。

貼文也吸引真正的空服員跳出來現身說法。有空服員無奈表示，他們常在走道上把旅客疊好的餐盤一個個拆開重排，「謝謝好意，但真的不會比較快」，甚至有人遇過一次拿三杯飲料卻全部沒喝完、還硬塞在餐盒裡的情況。

有經驗的空服員建議，吃完後只要把垃圾放回主餐盒，把鋁箔紙簡單包回去即可，不用疊、不用塞、不用特別整理，保持原樣才是對空服員最友善的方式。

