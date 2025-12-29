飛機餐比摘星總統級 華航xT+T 國泰x逸東軒 虎航x阿勇家

華航合作T+T推新餐點。（圖／TVBS）

航空公司紛紛與知名餐廳合作，為旅客帶來星級料理體驗。華航與米其林一星餐廳T+T聯手，推出南洋風長程線餐點，甚至耗時8個月研發，讓機上也能吃到玫瑰鴨松露車輪餅。國泰航空則與香港米其林一星餐廳逸東軒合作，台灣虎航更與「辦桌界南霸天」阿勇家聯手，在熊本航線限量供應總統級東坡肉。專家指出，長程線餐時較長，讓旅客能靜心享用美食，多樣化餐點選擇已成為商務旅行市場主流。

飛機上的美食選擇正變得越來越豐富多元。國籍航空華航與當代亞洲料理米其林一星餐廳T+T合作，為歐美、大洋洲長程線推出南洋風機上餐。豪華經濟艙旅客可以享用紅咖哩烤雞腿雞油飯，經濟艙則提供黃咖哩嫩燒雞飯，濃郁的風味非常下飯。

特別值得一提的是，華航還在機上提供南洋咖啡達克瓦茲和玫瑰鴨松露車輪餅等精緻甜點。國籍航空空中商用品供應營銷處長曹志芬表示，在機上有限的設備上重新還原美食是非常高難度的事情，尤其是車輪餅外皮要酥脆、內餡要軟，研發過程就花了8個月，包含主廚重新調製麵皮配方。

同時，國泰航空也與香港米其林一星餐廳逸東軒合作，機上餐點包括煙燻鴨胸肉、柱侯醬炆牛筋腩、咕嚕肉和話梅車厘茄。台灣虎航則趁推出新航線之際，與「辦桌界南霸天」阿勇家合作，在熊本航線限量供應曾是總統辦桌御用料理的招牌東坡肉。

旅遊達人傑西大叔分析，以往商務艙的主餐可能只有2到3樣，但現在旅客可以在起飛前選擇更多樣化的餐點，這已成為商務旅行市場的主流。曹志芬也強調，長程線能夠用餐時間比較長，讓旅客能夠慢慢靜心享受料理。

機上餐的競爭越來越激烈，尤其在高階艙等，不僅比拼食材和星級，擺盤的精緻度也很重要。金箔點綴的甜點，層層堆疊的慕斯，都展現出航空公司對細節的重視。然而，在機上設備有限的情況下，如何復刻地面上的高級餐飲，對空廚和供應鏈是一大考驗。

