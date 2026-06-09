飛機餐誰家最好吃？長榮華航星宇掀論戰 一款飛機餐被推爆

網友討論哪家航空公司的飛機餐最好吃，星宇航空的胡同燒肉飛機餐成為人氣選項。（示意圖，photoAC）

搭機出國時，飛機餐好不好吃絕對是關鍵！一名喜歡長榮航空飛機餐的女網友習慣出國都選搭長榮航空，但偏偏媽媽卻是華航的忠實粉絲，讓她趕緊上網發文求救，詢問大家的飛機餐喜好。這篇貼文成功吸引大量網友討論，意外讓星宇航空成為飛機餐界的高人氣指標。

胡同燒肉餐口碑佳

這名女網友在Threads發文表示，她認為長榮航空的飛機餐口味很棒，可是媽媽卻偏好華航，讓她相當好奇大家最喜歡的飛機餐口袋名單有哪些。在這場味蕾比拚中，星宇航空靠著與胡同燒肉的夢幻聯動成了大熱門，許多網友大讚好吃到不行，紛紛留言表示「星宇的胡同燒肉很好吃」「喜歡星宇的飛機餐，有胡同燒肉」「星宇比較好吃，至少吃5次，都很好吃」。

華航長榮各有擁護者

不過華航也不遑多讓，被封為餐點水準極高的代表，不少人現身說法直言：「華航完勝」「華航派！之前搭過一次華航的牛肉燴飯真的超級好吃」；雖然星宇跟華航呼聲極高，但長榮依舊擁有一群死忠粉絲，認為長榮的餐點水準始終如一，「目前吃過最好吃航空，只有長榮」「上次搭長榮來回4餐，都覺得很好吃」。針對這場激烈的飛機餐之爭，網友們的反應相當熱烈，幾乎呈現三足鼎立的態勢，各有各的美味擁護者。

兒童餐是聰明選擇

另外，過去也有內行網友分享隱藏版密技表示，許多資深旅客搭機時會選擇預訂兒童餐，兒童餐不只顏色繽紛、蔬菜量豐富，設計也相當用心，最重要的是通常還能享有優先送餐的優勢，成為聰明旅客的首選。

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