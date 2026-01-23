「飛機餐」難吃不是空廚的錯？1類飲品恐是地雷！專家揭科學真相





常常有人抱怨飛機餐很難吃，其實並非奧客表現，也非空廚的錯，專家對此揭露科學真相。此外，搭機時「喝什麼」可能也會影響身體疲累的程度，有空服員曝光「點1類飲品」恐成地雷，以下帶你了解「飛機飲食」相關迷思。



「飛機餐難吃」非空廚的錯?

飛機餐難吃竟不是錯覺？桃園國際機場對此透過臉書專頁，破除「飛機飲食迷思」，透露「高空環境」造成機艙內的溼度改變，乾燥程度與氣壓變化會影響人體的嗅覺與味覺：「科學研究顯示，飛行途中對『鹹味』和『甜味』敏感度會降低約30%，感覺像是重感冒塞住鼻子吃東西，難怪覺得飛機餐總是清淡無味，所以空廚為讓食物有味道，通常會稍微著重調味，或運用辛香料、咖哩或濃郁醬汁刺激味蕾」。

「飛機餐難吃」並非空廚的錯?專家揭露原因。圖片來源：FB@桃園國際機場 Taoyuan International Airport

機上「含糖飲料」是地雷？

還有十年多家航空公司服務資歷的空服員，透過英國每日快報《Daily Express》匿名分享關於機上飲食迷思，建議乘客避免於飛行中飲用「含糖飲料」，他曾在Podcast節目《Other People’s Lives》分享，「高空環境與地面不同」，含糖飲料可能會導致飛行後出現不適狀態。

報導中提及，該名空服員雖未透露更多細節，但Welzo營養師兼醫療顧問喬伊（Kezia Joy）揭露「機上喝含糖飲料」存在的問題：

航空旅行： 易打亂人體補水與新陳代謝節奏。

機艙內濕度偏低（空氣較乾燥）： 乘客因呼吸與皮膚水分蒸發，流失比平時更多水分，加劇脫水狀況。含糖飲料雖解渴，但補水效果不如純水。

長途飛行或降落前飲用含糖飲品：人體易出現疲勞、口渴，輕微不適狀況，這也是許多人下飛機會覺得「特別累」的原因之一。

此外，飛機上的水質、茶飲和咖啡的安全，也掀起討論關注，該名空服員對此表示不需過度擔心，也有其他空服員建議，對水質較敏感的旅客可自備瓶裝水。

航空公司： 會定期清潔與維護熱水水箱。

機組人員： 平時也會在機上飲用咖啡與茶。

水箱剛完成清潔：熱飲偶爾出現「些微氣味」屬於正常狀況。



