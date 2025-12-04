飛機駕駛艙裡的「微笑憂鬱者」！《路透》揭露美國民航黑幕：為了保護飯碗，大量機師隱瞞心理問題

達美航空（Delta Air Lines）飛行員維特克（Brian Wittke）在2022年6月14日、於美國猶他州山區結束自己40多年的生命，他的悲劇、突顯出航空產業內部，一個長期存在的隱藏體制問題：商業飛行員經常因為害怕失去執照或被強制停飛，導致自己失去飯碗和經濟收入，往往被迫選擇隱藏心理健康問題。

《路透》報導訪問維特克的母親安妮（Annie Vargas），她難過地表示，當時親眼看著41歲的兒子逐漸消沉，儘管不斷懇求他尋求專業幫助，但維特克卻極力抗拒，並始終隱藏自己的健康問題，不願公開、並不希望被公司知道。因為這名育有三子的父親，心底最害怕的是、一旦自己接受憂鬱症治療，會因此失去他的飛行執照，以及唯一的收入來源。

為了更深入了解問題，路透合計採訪數十名飛行員、醫學專家和產業官員，並審查許多相關醫學研究報告。許多受訪者表示，現役機師幾乎都會擔心，自己即使只是尋求幫助、接受治療或服用藥物，都可能讓手中飛行執照被吊銷，將自己的生涯置於高風險之中。

因為這個因素而失去兒子的安妮表示，「他們（飛行員）不應為了處理這些健康問題，而受到懲罰。」在她心中，希望藉由向媒體公開兒子的悲劇，挑戰航空業長期以來對心理健康的汙名化。

制度性恐懼：飛行員為保飯碗選擇隱瞞憂鬱症狀

路透至少採訪24名、在美國及外國航空公司任職的商業機師，訪談過程中，他們一致地表示，即使是輕微或可治療的心理健康問題，他們往往也不願公開和進行通報，原因包含各航空公司內部政策、聯邦法規，以及害怕被社會貼上不好的標籤。

面對媒體質疑，達美航空表示，維特克生前是名備受重視的成員，他的驟逝是「令人心碎的」，公司聲明也坦承，如今在飛行員群體當中，確實存在著對尋求心理健康服務的汙名標籤，為了讓更多職員願意且敢於說出難處，達美航空將擴大實施「保密互助支持計畫」，讓機師們不必公開自己的病情，也能得到專業人士幫助。

與大多數行業不同，一般人如果尋求心理或醫療治療，並不需主動知會雇主或監管機構，但手握數十、數百條生命的機師們，航空業必須遵循更嚴格的標準，現役飛行員必須符合美國聯邦航空總署（FAA）嚴格的身心標準，部分情況下需每6個月接受一次體檢。

倘若在檢查中發現，該飛行員存在「焦慮或憂鬱症」傾向，可能會被立即強制停飛。輕微病例可以迅速恢復，重新回歸機隊，但嚴重的病症、需要FAA進行漫長且昂貴的審查判定，往往得耗費當事人長達一年或更久時間。如此長時間無法工作和沒有收入，不難理解為什麼機師寧願隱藏問題，也不願意尋求幫助。

報導中提到，當飛行員因健康問題被停飛時，可能面臨毀滅性的財務問題。一旦他們用盡病假或各種休假後，通常會轉為領取殘疾保險，這將大幅減少其收入。

受訪者之一、曾經親歷心理健康問題的飛行員梅里特（Troy Merritt）表示，自己是在2022年底意識到、憂鬱和焦慮症狀已嚴重影響自己的精神狀態，讓駕駛飛機時很不穩定，為了保護自己和乘客生命安全，他選擇自願停飛並開始服藥治療。沒有放棄機師夢、為了重獲飛行資格的他，前前後後共經歷長達6個月穩定服藥期、一系列心理和認知測試，多數測試不包含在醫療保險給付內。

梅里特表示，整個治療過程、合計花費約1.1萬美元（約新台幣34.4萬元）。高額的自付醫療費用、既定收入銳減和外界奇怪眼光，都是阻礙飛行員主動尋求幫助的關鍵障礙。

國際案例警示：德國之翼空難

提到機師存在嚴重心理問題，最終導致悲劇發生，就會讓人聯想起十年前、德國之翼（Germanwings）航空副機師，因嚴重憂鬱症所苦，竟將自己反鎖在駕駛艙內，獨自駕駛空中巴士A320客機撞向法國山區，如今的航空業仍未能制定出一套，統一應對飛行員心理健康問題的通用框架。

歐盟要求轄區航空公司，必須提供同儕支持計畫；澳洲民航安全局（CASA）則允許，一部分輕微症狀、或已經在接受正式治療的飛行員，可以保留資格繼續駕駛飛機。至於美國，飛行員工會和倡議團體不斷施壓FAA改革，特別是審查存在健康問題飛行員的時間，可以大幅縮短，眾議院已要求聯邦航空總署、必須在兩年內實施這些改革。

不說謊就無法飛行

36歲的商用飛行員伊莉莎白（Elizabeth Carll），在2021年受訓期間、因坦承服用低劑量抗焦慮藥物而被停飛。她足足等待6個月時間，才預約到合格心理健康專家，而FAA接下來又花了一年多時間，嚴格審查她提交的報告，沒想到最終卻判定、該報告「過時」，要求伊莉莎白重新進行檢查。

無奈的伊莉莎白自嘲，整個過程就像一個笑話，面對這個笑話，「你最好對外假裝沒事，因為人們害怕、他們的生活會被奪走。如果不說謊，你就無法飛行。」

當然等待和完成治療也是必要之舉，前文提到的梅里特，就在停飛長達18個月後，重獲飛行執照和資格，並在康復後轉換為大型長途客機航線。

