飛澎湖艙內「冒煙霧」返停機坪 航空公司：空調異常
澎湖縣 / 綜合報導
昨(24)日有乘客要搭乘國內線的航班飛往澎湖，但是飛機在跑道滑行時，有乘客聞到奇怪的味道，機艙內還煙霧瀰漫，甚至有人喊著快無法呼吸，當時機長原本說已經排除狀況，但煙霧沒有消 散 才又改成返回停機坪檢修。對此航空公司表示因為客艙空調異常，已經調派另一架航機載運旅客。
機上乘客說：「可以讓我們下去嗎，(讓我們下去)。」機艙內霧茫茫還有乘客，緊張到要求下飛機，昨日一架國內線航班原定晚上6點15分從松山機場飛往澎湖，但有乘客登機後發現有點熱，班機開始滑行也有人聞到怪味，機長廣播說：「冷氣的關係造成一些味道的散出，目前情況已經解決可以回到正常的程序。」
機長廣播先是安撫乘客請大家放心，不過機艙內卻越來越躁動，大家議論紛紛，當事乘客Amy Wang說：「其實我有聞到有一點點煙焦味，在我們現場感覺那個煙霧，是真的非常大，它不是那種抽菸的那種小煙霧。」當下有些人開始喊快無法呼吸，甚至有人提出開安全門逃生，這回機長廣播改成要滑行回停機坪。
當事乘客Amy Wang說：「後續已經延誤到7點40分，所以現場那時候有些人就躁動，延誤那麼多，會不會是有一個，雙方資訊不對等的情形。」對此航空公司致歉表示，班機在滑行時因為客艙空調異常返回停機坪檢查，並調派另一架航機載運旅客，航班昨日晚間抵達澎湖一共延誤將近3個小時。
而同一天一架班機原本要飛往洛杉磯，結果航班異常轉降大阪，有乘客拍下窗外這畫面可以看到液體不斷噴出，他發文提問這是什麼狀況，原來這是正在洩油，旅遊達人傑西大叔說：「飛機必須要透過卸油降低載重，來符合機身最大降落重量的限制，避免機體結構受損，部分小型飛機，沒有卸油裝置，遇到的時候，只能選擇盤旋消耗多餘油料，直到重量符合標準之後，才能降落。」
航空公司回應，班機航行中出現異常訊號，轉降關西機場檢修，已調派同機型航機前往大阪載運旅客，航空公司面對飛安不敢大意，出現任何異常狀況，可都會讓乘客心驚膽戰。
更多華視新聞報導
空調異常！旅客困機艙3小時 業者歉：避免上下機延誤
機艙壓力異常飛機驟降 不戴氧氣罩嚴重恐昏迷
北捷列車空調設定進入夏季模式 文湖線3站月台試辦增水冷扇
其他人也在看
網傳 Toyota RAV4 106 萬起預售價曝光！全球獨家 2.5 Hybrid GR Sport 車型成台規專屬？
繼我們先前為大家追蹤關於 Toyota 全新世代 RAV4 可能採用的「Hammerhead」設計語彙與動力編成後，國內車壇今日又投下一顆震撼彈！一張疑似業代流出的全新 RAV4 預售價格表在網路上瘋傳，不僅全車系似乎將主力鎖定在 2.5L Hybrid 油電複合動力，更驚人的是入門價格竟然下殺至 106 萬元起？而備受矚目的 GR Sport 版本，更疑似將搭載獨步全球的 2.5 Hybrid 動力規格。GOCHOICE購車趣 ・ 21 小時前 ・ 5
入門壓 90 萬內！Foxtron 鴻華先進 Bria 89.9 萬起發表上市！
鴻華先進科技（TWSE：2258）今日舉辦品牌暨新車發表會，正式將轉型後的首款作品 Foxtron Bria 推向市場。全車系三等級，入門 Elegant 後驅版建議售價 89.9 萬元起，頂規 Pioneer 四驅版則為 114.9 萬元起。在百萬內的價格帶提供純電休旅選擇，Bria 的上市無疑將重塑國產電動車的市場版圖。2GameSome ・ 1 小時前 ・ 2
巴黎通勤用纜車正式上路！ 車程從45分縮短為18分
全歐洲最長的通勤纜車，在法國巴黎啟用，這條纜車全長4.5公里，主要作為巴黎的通勤運輸。從郊區到巴黎市中心的車程，將從40分鐘縮短到18分鐘，而且建造成本比地鐵低很多。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
核彈級休旅預售價流出？次世代 Toyota RAV4 106 萬起全車系標配 2.5 油電動力？
日前，一張疑似從經銷端流出的「預售價格表」在網路上瞬間炸鍋！如果這張表單屬實，和泰汽車顯然不打算給國產對手任何喘息空間，不僅入門價驚見 106 萬元，全車系首發搭載 2.5 Hybrid 動力的 GR Sport 車型的操作更是耐人尋味。2GameSome ・ 20 小時前 ・ 6
重量級大黑馬 Ford Territory 1.5T Per4mance Hybrid驚豔版
Ford Territory終於揭開全部面紗，且不僅引起了關注與熱議，更製造了極高的聲量，甚至洗版了整個汽媒社群網頁。而能有這般對待與本事，則完全來自於Territory本身強大的產品戰力底蘊以及極具殺傷力的價格制定，即便在此廝殺激烈的國產/進口中型休旅車級距市場中，相信以Territory在「個性、科技、空間、性能」等全方位的出色表現下，有極大的可能性成為一匹銷售大黑馬，在群敵環伺的圍攻下強勢竄出。車訊網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
Kymco G6 150 Brembo退場不打緊！「光陽奔騰G7」曝登場時間
於2023年9月26日上市的Kymco RCS Moto，當時光陽機車提供RCS Moto 125與RCS Moto 150，被視為Racing家族的改款車型，還採裸把設計。然而，新車在運動速克達強敵環視的情況下，銷量稍嫌差強人意，最終先是RCS Moto 125停售，而RCS Moto 150也於日前悄悄從官網上下架，連同銷售許久的G6 150 Brembo也退場。不過，光陽總裁柯俊斌在第36屆南臺科大汽機車大展表示，預計將於明年第一季推出奔騰G6的後繼車「奔騰G7」。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 6
Suzuki 招牌跨界 SUV 告別 RAV4 雙生車身分！內外全面進化重新出發
Suzuki 過去與 Toyota 合作，在歐洲推出擁有 RAV4 雙生車身分的 Across 跨界休旅，而隨著六代 RAV4 問世也讓情況出現變化，近日 Suzuki 在東非塞席爾發表一款同樣以「Across」為名的全新跨界 SUV，改以自家開發的 Heartect 平台打造，與 RAV4 雙生車身分正式告別。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
當矽谷遇上大停電 Robotaxi集體「中風」引發交通大亂
當自動駕駛技術遇上城市基礎設施的大規模癱瘓，科幻夢想瞬間變成了交通噩夢。近日，舊金山發生一場波及全市約三分之一用戶的大停電，導致大量交通號誌熄滅。然而，街道上最令人頭痛的並非手足無措的人類駕駛，而是集體陷入「中風」狀態的Waymo自駕計程車。這些平時標榜比人類更安全的矽谷高科技結晶，在失去紅綠燈指引後，紛紛在十字路口「卡死」或無預警停靠，不僅造成嚴重的交通擠塞，更引發了大眾對自駕系統依賴基礎設施的深度疑慮。近日舊金山發生一場波及全市約三分之一用戶的大停電，導致大量交通號誌熄滅，結果Waymo自駕計程車集體陷入「中風」的狀態。根據現場與社群媒體流出的畫面，這些Waymo車輛在面對熄滅的交通號誌時，雖然被設計為應該視作「四向停車（Four-way stop）」處理，但在缺乏號誌訊號與通訊網路不穩的雙重打擊下，系統顯然陷入了信心不足的混亂。為了優先確保安全，車輛自動進入了所謂的「最小風險狀態」，也就是直接就地停車並等待人工救援。這種「安全第一」的設計，在停電混亂的街道上反而成了大型路障，甚至連趕往火災現場的緊急車輛都差點被這些動彈不得的「人工智慧」擋住去路。 這次事件也再次掀起了自駕技術兩大Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】台北車展重磅預告 本田混動ZR-V登上展台
台灣油電休旅市場戰況持續升溫，各品牌火力全開，台灣本田也正式加入戰局。除了已確定規劃的國產油電CR-V外，進口端則將由全新跨界休旅ZR-V擔任先鋒，並搶先在「2026台北新車暨新能源車大展 」亮相。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
Royal Enfield 正式重返台灣！首發雙排量設定、18.78萬起入主英倫復古經典
宣布由太古運通取得代理權，首次、或說再次正式返回台灣市場的英倫經典摩托車品牌Royal Enfield，在歷經2025台北中車展首度亮相與一段時間的社群發酵後，不意外的以350系列三款和650系列三款，共計六款的街車車型首發亮相，意外的是，Bullet 350建議售價18.78萬、Shotgun 650建議售價29.08萬的強勢定價，預期將會為一陣低迷的重車銷售市場帶來一股不小的浪潮。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
LEXUS 2026 台北新車暨新能源車大展陣容出爐！
延續二十年電動化技術淬鍊，Lexus 宣布將參與 2026 台北新車暨新能源車大展，並以「MEET TOMORROW」 主題勾勒品牌對未來豪華移動的全新想像。展區將以 LEXUS ELECTRIFIED 電動化概念貫穿呈現，透過前瞻車款與沉浸式體驗，展現 Lexus 在永續科技與個人化奢華上的持續進化。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Lean3距離上路更進一步，量產版車型預告2026年1月亮相
儘管Lean Mobility先前已經啟動兩波的Lean3預購活動，以新台幣31.8萬元的價格展開接單 (首波早鳥價為29.9萬元)，但前兩波預購僅針對特定對象開放，只有企業夥伴能夠下訂，意即個人用戶尚無法進行訂購。不過，Lean3距離個人消費者似乎愈來愈接近，Lean Mobility正式預告量產版車型將在明年1月正式亮相，微型電動三輪車上路或將已在不遠處？地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
長榮航空傳引擎故障 飛洛杉磯航班轉降關西機場
長榮航空一架原定由台北飛往洛杉磯的BR006航班，今（24日）上午11點09分從桃園機場起飛，機型為BOEING 777-300ER，於航程中疑似發生引擎故障。為確保航安，機組員依標準作業程序決定轉降日本大阪關西國際機場。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 1
新世代Mazda CX-5將現身2026東京改裝車展，首度展出新車色加裝外觀配件
今年10月舉辦的2025東京移動車展 (Japan Mobility Show 2025)，Mazda首度在日本展出新世代CX-5，而即將於明年1月19日登場的2026東京改裝車展，Mazda預告將再度展出新世代CX-5，雖然一樣是歐規版本，但外觀將換上首度亮相的新車色，同時外觀多了一些配件點綴，其他展出車款還包括參加2025 ENEOS超級耐久賽事的 Mazda Spirit Racing 3、Mazda Spirit Racing RS兩款概念賽車，以及在全日本拉力錦標賽奪下XC-2級別第2名的Magic TY Mazda CX-60。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
現代汽車豪華副品牌Genesis推出一款中置超跑Genesis Magma GT實力足以挑戰法拉利
終於有這麼一天，以Excel和Pony等平價車起家的韓系汽車製造商現代汽車（Hyundai）經過數十年的奮鬥，如今他們已成為全球銷售量第3大汽製造商，更誇張的是在超跑的領域裡，他們將挑戰法拉利的超跑教主地位。現代汽車旗下的豪華車副品牌Genesis，本周Genesis在法國南部海岸發表一款名為Genesis Magma GT中置概念超跑，它的實力足以力拚雪佛蘭的美系超跑C8 Corvette一較高下，甚至可能與法拉利296 GTB、麥拉侖Artura和Lamborghini的Temerario相媲美。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 1
【怎能不愛車】不再留後路 英國指標車廠以後只賣電動車
英國豪華品牌Jaguar在12月19日正式下線最後一輛F-Pace，宣告這款中型休旅車以及內燃機引擎時代的終結。F-Pace自2015年法蘭克福車展亮相以來，一直是Jaguar的熱銷明星，以2.0升汽柴油渦輪、3.0升V6及 5.0升V8機械增壓引擎，搭配後輪或四輪驅動，完美詮釋Jaguar豪華與駕馭精神。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
坐著也能賺！「幫人顧車」時薪最高近千元 美國紐約女子創意副業爆紅
【文／高進瑋】一般人聽到「幫人顧車」的工作，多半會先想到飯店或餐廳門口的泊車小弟，但這次完全不是那回事。美國紐約一名女子，發想出超有創意的副業，只要坐在車上替車主顧車，並在必要時幫忙移車，短短90分鐘最高能進帳50美元，約新台幣1,564 元，乍看下可說是相當好賺的點子。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
桃園捷運綠線明年通車！捷工局斥1.3億改善3路段人行道
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者陳儒賢 桃園…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026 TOYOTA 台北新車暨新能源車大展完整陣容曝光
2026 TOYOTA 台北新車暨新能源車大展，TOYOTA 以「DRIVE INTO THE FUTURE」為主題，融合東京移動展核心精神「TO YOU」，並結合「Mobility For All」為所有人創造幸福的品牌願景，帶來更多元的未來移動選擇，與消費者一起駕馭美好未來。本次車展特別規劃四大主題展區，共展出 16 台車輛，完整呈現 TOYOTA 多元且全面的產品陣容。GOCHOICE購車趣 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
死亡車禍！女騎士右轉捲聯結車底亡 駕駛：反應不及
台中市 / 綜合報導 台中西屯果菜市場外發生嚴重車禍，一名57歲女子從市場出入口騎車右轉切進道路，疑似靠經過的聯結車太近發生碰撞，女子整個人被壓進車底重傷，送醫搶救後仍宣告不治。肇事駕駛說，當時車子開的不快，但因為路段車流複雜，加上路口沒有設置號誌燈，很多騎士轉彎就直接切出來，他們就算發現了，反應時間根本來不及。 身穿黃色上衣的機車女騎士，騎車來到路口右轉，一輛白色聯結車直行出現，女騎士靠聯結車非常近，接著馬上發生碰撞，騎士連人帶車倒地，人被壓在聯結車底下。車禍現場，機車橫躺在路面，滿地散落女騎士車上的物品，道路上還留下一大片血跡，車禍發生的地點在台中市西屯區環中路一段，就在台中果菜市場外面，昨(23)日晚間，經過警方調查，57歲吳姓女騎士從果菜市場汽機車出入口出來，跟聯結車發生碰撞當場重傷倒地，緊急送醫後依然宣告不治。聯結車駕駛謝先生：「我知道這邊的機車轉彎就直接切出來，彎出來反應到一定趕快踩煞車，結果還是來不及。」開聯結車的人是46歲謝姓駕駛，他說這個路段因為緊鄰果菜市長車流量很大，當時車子已經開的不快，加上路口沒有設置號誌燈，機車如果直接切出來道路上，就算有注意到，但反應時間根本就不夠。第六分局交通分隊長鄧錦宏：「機車的左前車頭身，與聯結車的右側車身發生碰撞肇事，機車駕駛傷重，經急救後仍宣告不治。」警方在現場，對肇事的謝姓駕駛進行酒測，他沒有喝酒，但吳姓女子騎車碰撞聯結車不幸身亡，警方已經報請檢察官相驗，要釐清確切死因。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話