飛澎湖艙內「冒煙霧」返停機坪 航空公司：空調異常

昨(24)日有乘客要搭乘國內線的航班飛往澎湖，但是飛機在跑道滑行時，有乘客聞到奇怪的味道，機艙內還煙霧瀰漫，甚至有人喊著快無法呼吸，當時機長原本說已經排除狀況，但煙霧沒有消 散 才又改成返回停機坪檢修。對此航空公司表示因為客艙空調異常，已經調派另一架航機載運旅客。

機上乘客說：「可以讓我們下去嗎，(讓我們下去)。」機艙內霧茫茫還有乘客，緊張到要求下飛機，昨日一架國內線航班原定晚上6點15分從松山機場飛往澎湖，但有乘客登機後發現有點熱，班機開始滑行也有人聞到怪味，機長廣播說：「冷氣的關係造成一些味道的散出，目前情況已經解決可以回到正常的程序。」

機長廣播先是安撫乘客請大家放心，不過機艙內卻越來越躁動，大家議論紛紛，當事乘客Amy Wang說：「其實我有聞到有一點點煙焦味，在我們現場感覺那個煙霧，是真的非常大，它不是那種抽菸的那種小煙霧。」當下有些人開始喊快無法呼吸，甚至有人提出開安全門逃生，這回機長廣播改成要滑行回停機坪。

當事乘客Amy Wang說：「後續已經延誤到7點40分，所以現場那時候有些人就躁動，延誤那麼多，會不會是有一個，雙方資訊不對等的情形。」對此航空公司致歉表示，班機在滑行時因為客艙空調異常返回停機坪檢查，並調派另一架航機載運旅客，航班昨日晚間抵達澎湖一共延誤將近3個小時。

而同一天一架班機原本要飛往洛杉磯，結果航班異常轉降大阪，有乘客拍下窗外這畫面可以看到液體不斷噴出，他發文提問這是什麼狀況，原來這是正在洩油，旅遊達人傑西大叔說：「飛機必須要透過卸油降低載重，來符合機身最大降落重量的限制，避免機體結構受損，部分小型飛機，沒有卸油裝置，遇到的時候，只能選擇盤旋消耗多餘油料，直到重量符合標準之後，才能降落。」

航空公司回應，班機航行中出現異常訊號，轉降關西機場檢修，已調派同機型航機前往大阪載運旅客，航空公司面對飛安不敢大意，出現任何異常狀況，可都會讓乘客心驚膽戰。

