飛熱帶國家「穿拖鞋搭機」 空服員勸阻：很危險

多數人搭飛機穿著都以舒服為主，不過一名網友最近要去泰國玩，打算直接穿夾腳拖鞋出門，一路穿到當地，但不確定上飛機或安檢時會不會被攔下來。話題引發討論，一票網友直言，想穿什麼都可以，沒人會管；不過有空服員建議，為了安全及衛生考量，最好不要穿拖鞋搭飛機。

原PO日前在批踢踢發文表示，最近要去泰國玩，想要輕鬆一點，打算從家裡出發就穿夾腳拖鞋，到機場、上飛機、泰國都只穿拖鞋，認為這樣不但方便，還可以省下行李空間。他也詢問「去機場、過安檢、搭飛機，可以穿拖鞋嗎？」

廣告 廣告

話題引發討論，一票網友留言表示，搭飛機穿什麼沒人會管，「我都穿Y拖，去越南還要脫鞋檢查，穿拖鞋很方便」、「可以啊，去東南亞一堆人都穿拖鞋」、「有朋友飛日本穿藍白拖」、「我出國搭飛機都穿藍白拖，到目的地再換鞋子。」

不過有空服員建議，最好不要穿拖鞋搭飛機，根據英國媒體《每日郵報》報導，在美國航空任職的空服員Andrea Fischbach表示，他們不希望乘客穿拖鞋、涼鞋或高跟鞋，因為一旦遇到緊急狀況可能造成危險。

Andrea Fischbach說，高跟鞋可能會損壞緊急出口，或刺破疏散時使用的充氣滑梯；穿拖鞋和涼鞋也很容易從腳上飛走，讓腳受傷。

更多中時新聞網報導

頑童愛打電玩 瘦子被虧雷隊友

粉絲禮物藏針孔 洪暐哲見閃紅光嚇壞

王淨預告《功夫》犧牲美相