飛碟晚餐換菜色！陳揮文主持19年自爆「被離職」 節目接班組合曝光

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

資深媒體人陳揮文主持電台節目《飛碟晚餐》長達19年，近日親自對外證實已卸下主持棒，他坦言自己並非主動離職，而是「被離職」，不過仍以「好聚好散」形容這次離開。他也透露，當得知要更換主持人時，他腦中浮現立法院長韓國瑜曾說的「來是偶然、去是必然」這句話，也惋惜自己忘記在最後一集節目清唱《感恩的心》。

「2006年7月開始，2025年11月結束，我從飛碟電台飛碟晚餐畢業了。」陳揮文表示，回顧這段主持生涯，電台給予他完全自由的主持空間，他無以為報，「這次離職是好聚好散，沒有任何不愉快。」他說，雖然並非自己主動提出離開，而是「被離職」，但他完全理解電台有新節目規劃的考量。

廣告 廣告

陳揮文也在貼文中提到，「原本在最後一集的最後一分鐘，我想清唱《感恩的心》，結果，一時百感交集，竟給忘了。」他並再次向聽眾深深鞠躬：「有上台，就有下台，無論上台下台，對每一位聽眾朋友，我都是發自內心深深一鞠躬。」

至於未來規劃，陳揮文表示自己「一切都好」，中午仍會在YouTube開直播，下午則準備跑電視通告，繼續拚生計。他並再次引用韓國瑜過去的金句「人生，一期一會」，作為送給聽眾的最後禮物。

依據飛碟電台官網資料，下週起原時段將由陳家蕙與戚海倫共同主持，官網介紹內容寫道：「節目由資深新聞記者與專業主播掌廚，專注於客觀事實的呈現，去蕪存菁彙整播報當日國內外最即時、最熱騰騰的新聞動態。」

更多FTNN新聞網報導

張信哲曝擔任專輯製作人 一心兩用很困難

黃宣長髮造型登台開唱！自爆戴假髮搭車司機認不出 自稱「是吳克群」

柯南、小新都受害！外媒曝日片審批暫停、上映無限期推遲 駐日作家：日本正走在危險邊緣

