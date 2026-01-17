飛維也納班機臨時折返桃園機場！ 華航駁斥網紅爆料

生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導

週四凌晨，華航出發飛往維也納的班機CI063，在空中飛了兩小時，突然折返桃園機場，旅客雖然覺得訝異，不過人員都平安最重要，不過大家也好奇，到底是發生什麼事情。前機師網紅詹姆士就踢爆，這架班機輪胎爆胎，還打穿襟翼，但華航澄清，是"胎皮"剝落，強調當下飛機監控，一切正常，已經安排進行檢修。

旅客po文說飛機還沒到目的地又回台，飛了個空虛，凌晨飛維也納預計早上6點到，結果晚上才到。網友再曬照片，證實起飛時間從半夜11點20變成上午9點30，事情發生在14號周三晚間，CI063華航台北-維也納，折返回台灣，當時15號凌晨3：54落地，出發後2小時折返，2小時回台灣共計4小時，消息傳出大家都在猜是怎麼回事。網紅（前機師）詹姆士：「應該是輪胎爆胎，胎皮直接打穿了，飛機的襟翼打穿啊。」

華航班機，非當事航班。（圖／民視新聞）





網紅機師詹姆士發影片，強調這次華航飛機所經歷事件非常危險，大家也非常幸運，不過華航聲明澄清，起飛後不久機長接獲客艙組員通報，靠窗旅客發現右側機翼有點異常，但起飛及爬升過程中都正常，監控系統也沒有異常訊息，經討論後機長決定折返，證實是輪胎外層胎皮，在起飛滾行時剝落。知情人士指出，事發當下沒爆胎也沒打穿襟翼，是減速板受損，華航也強調已經通報主管機關，目前正安排檢修作業。





華航飛維也納班機折返。（圖／翻攝FlightAware網站）





前機師饒自強：「如果它輕微的破損，沒有影響到飛行安全，機長也很重視做危機處理，跟緊急處理之後，會迅速的按照SOP，來盡快到備降場，前機師饒自強，或者是返到原來機場落地，這個是一個基本的準則。」當事航班旅客，事後也搭乘另架班機前往維也納，等候期間也收到華航安排餐飲服務，只是長程航班出發立刻折返，難免讓旅客感到權益受損。

