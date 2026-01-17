飛維也納班機驚傳爆胎打穿襟翼 華航證實「靠窗旅客發現異常」急折返

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

網紅「型男機長瘋狂詹姆士」爆料，華航飛維也納CI63航班，15日疑因輪胎爆胎，胎皮直接打穿飛機的Flap襟翼。華航對此證實，14日CI063桃園飛維也納長程航班，起飛不久就有靠窗旅客發現右側機翼異常，雖然監控系統未有異常訊息，但機長與地面專業人員及主管討論後，依程序放油並返航，經查為輪胎外層胎皮於起飛滾行時剝落所致，該航班也另調派一架航機執行任務前往目的地。

華航證實14日CI063桃園飛維也納長程航班，因靠窗旅客發現右側機翼異常而返航，經查為輪胎外層胎皮於起飛滾行時剝落所致。（圖／華航臉書）

華航指出，該班機起飛後不久，機長便接獲客艙組員通報，有靠窗旅客發現右側機翼有點異常，但航機在起飛及爬升過程中均正常，監控系統未有任何異常訊息，機長確認後立即與地面專業人員及主管討論，決定不繼續前往目的地。

華航指出，依程序完成放油後，航機順利返回桃園機場，經查為輪胎外層胎皮於起飛滾行時剝落所致，公司已於第一時間通報主管機關，目前正依循原廠手冊安排進行檢修作業。該航班也另調派一架航機執行任務前往目的地，等候期間安排餐飲服務，感謝所有旅客理解及該位通報旅客的協助。

華航感謝民航局與運安會當天派員協助確認航機情形以及後續作業指引，華航強調，執行每趟飛行任務時，始終以安全為最高指導原則。而民航局於接獲通報後第一時間派員調查，初步發現8號輪胎外層胎皮剝落，右側機翼的減速板、襟翼有損壞情況，將持續調查事件肇因。

