飛維也納班機「輪胎皮剝落、襟翼損壞」 華航：起飛不久返航

中華航空1架自桃園機場飛往維也納的CI063班機，日前有旅客稱「輪胎外層胎皮脫落」，導致打穿右側襟翼事件。華航表示已安排檢修並回報主管機關，同時由另1架航機繼續飛行任務。

華航桃園飛往維也納的CI063班機發生輪胎胎皮剝落事件，且右側襟翼出現損壞，班機返航桃園檢修。（示意圖／非當事班機／中華航空提供）

據了解，先前網紅「型男機長瘋狂詹姆士」透過網路爆料，稱1月14日華航CI063班機原定從桃園機場飛往維也納，期間疑似飛機的輪胎爆胎，胎皮甚至打穿飛機襟翼，引發關注。

對此，華航17日證實，當天班機起飛後不久，有靠窗旅客向客艙組員通報右側機翼疑似出現異常，但航機在起飛與爬升期間，監控系統未出現任何異常訊息，經機長與地面專業團隊確認，基於安全考量，不繼續前往目的地。

華航稱，機長在確認情況後，按標準程序完成放油作業，航機才順利返回桃園機場。航機在落地後經檢查確認，為輪胎外層胎皮於起飛滾行時剝落，相關訊息第一時間已通報主管機關，正依循原廠手冊安排進行檢修作業。

針對受影響的旅客，華航另調派1架航機執行任務前往目的地，並在等候期間安排餐飲服務。

華航指出，民航局、運安會也在14日派員確認航機情況，華航強調，執行每趟飛行任務時，始終將安全視為最高優先考量，此次事件的處理也完全依照標準安全程序進行。另據《中央社》，民航局派員赴現場調查，初步發現是8號輪胎外層胎皮剝落，且右側機翼減速板、襟翼有損壞情況，將持續調查事件發生原因。

