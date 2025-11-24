飛美國遭星宇航空拒載！留學生打官司求償31萬 敗訴原因曝光

社會中心／台北報導

男子遭航空公司拒載提告敗訴。（示意圖／資料照）

一名何姓男子去年預計搭乘星宇航空回美國就學，登機前卻被航空公司告知不符合入境規定，拒絕載運，他因此向航空公司求償31萬餘元。士林地院審理後，認為航空公司已向美方求證，何男因抵達日期早於美國法規「開學前30日內」才能入境的規定，非無故拒載，判何男敗訴。

何男主張，2023年7月14日預計搭乘星宇航班至美國洛杉磯就學，登機前遭航空公司地勤人員攔下，稱其入境文件有問題，拒絕讓他登機，他因無法如期至美國，導致衍生房屋租金、搬家費等損失，也害他精神情況受到壓力，因此向星宇航空求償31萬餘元。



星宇航空則主張，7月14日當天地勤人員依規定核對何男的學生入境文件，發現他預計抵達日期早於美國聯邦移民法規所要求開學前30日內才能入境，經聯繫美國海關及邊境保護局，確認何男就算搭機抵達美國，美國也會拒絕讓他入境，因此才不讓他登機，非無故拒載。

廣告 廣告

士林地院審理後，認為航空公司已向美方查證、確認，非無故拒載，何男也未能提出證據其權利被侵害及具體損害，判何男請求損害賠償無理由，駁回全數請求。可上訴。

更多三立新聞網報導

入伍首日就逃兵！成功嶺替代役偷連長車闖關離營 役政司懲處曝光

紙板鋪地激戰！嘉義娃娃機店內上演活春宮 情侶下場曝光

「熊出沒」取消出團！網購日本旅遊集體被詐 前議員也受害

宜蘭小黃、轎車相撞墜水田 駕駛乘客4傷送醫！瞬撞影片曝光

