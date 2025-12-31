社群中心／採訪報導

開啟 600 年後的虛實對話

新北市立中正國中藝文中心自 2025 年 12 月 19 日起至 12 月 31 日，化身為穿越時空的藝術殿堂 。這場名為「穹頂玩藝～文藝復興特展」的盛宴，源自廣達《游於藝》計畫 。全校師生合力策展以「光影漫入游於藝，中正迎來文藝興」為理念，將校園地下室打造為專業級藝廊，讓文藝復興的理性與人文精神在當代校園重現 。

穿越時空的蟲洞：翡冷翠聖母百花教堂穹頂再現

本次特展最核心的視覺亮點，是一座象徵知識與想像連結的「穿越時空蟲洞」——沉浸式劇場穹頂 44。

•工藝致敬：師生依循幾何與工程原理，以三角形紙板手工組裝成直徑 4 公尺、高 3 公尺的圓頂，向大師布魯內萊斯基的「聖母百花大教堂」致敬 。

•震撼投影：穹頂內部搭載 360 度全景投影技術，當《末日審判》壁畫投射時，觀者仰首凝望，彷彿瞬間置身義大利翡冷翠現場 。

飛船穿梭蒙娜麗莎之窗！中正國中「穹頂玩藝」特展

穹頂內部搭載 360 度全景投影技術，重現百花大教堂穹頂壁畫《末日審判》。(圖/新北市中正國中提供)

科技之眼：搭乘飛船深入《蒙娜麗莎》的祕境

身為自造暨科技中心，中正國中將 5G、AR 與 VR 技術深度融入教學，打破傳統欣賞畫作的界線 77：

•VR 虛擬實境：學生戴上頭盔便能穿越至法國羅浮宮欣賞達文西真跡 。

•飛船巡禮：在虛擬空間中，學生不僅能近距離駐足欣賞《蒙娜麗莎的微笑》，更能驚喜地發現自己彷彿搭乘著「飛船」，穿過蒙娜麗莎背後的窗櫺，優游於當時寧靜的田園風光，完成一趟跨國、跨時代的藝術巡禮 。

•AR 變身互動：透過 AR 技術，學生拿起手機自拍即可瞬間變身為蒙娜麗莎，體驗虛實交錯的藝術趣味 。

飛船穿梭蒙娜麗莎之窗！中正國中「穹頂玩藝」特展

學生戴上VR頭盔穿越至法國羅浮宮欣賞達文西真跡。(圖/新北市中正國中提供)



飛船穿梭蒙娜麗莎之窗！中正國中「穹頂玩藝」特展

虛實劇場：從鑑賞到「共創」的美感之旅

展覽強調「學習不再只是觀看，而是被經驗與演繹」 。

•行動劇場：展場重現《最後的晚餐》情境，學生化身導覽者理解構圖，並與觀眾分別扮演耶穌與十二門徒，展開即席行動劇 12。

•即時回饋：透過 360 度攝影機紀錄演後內容，學生隨即回到穹頂劇場觀看自己的作品，在「演—看—思」的循環中體驗沉浸式劇場的共創樂趣 。

•心靈對談：學生在觀察名作後回歸創作，以透視法重構《最後的晚餐》，或透過自畫像捕捉自我情感，讓經典成為啟發當代少年書寫的對話者 。

飛船穿梭蒙娜麗莎之窗！中正國中「穹頂玩藝」特展

透過 AR 技術，學生拿起手機自拍即可瞬間變身為蒙娜麗莎。(圖/新北市中正國中提供)

教育新典範：點燃校園藝術火種

這座紙板組裝的穹頂，猶如一台運轉中的時光機 。雖然外殼是現代材料，但透過影像科技與跨領域整合，成功啟動了學生的觀察力、理解力與創造力。中正國中以「穹頂玩藝」為橋樑，讓大師的精神與學生的想像在此相遇，為今日教育注入活水。

飛船穿梭蒙娜麗莎之窗！中正國中「穹頂玩藝」特展

即時回饋：透過 360 度攝影機紀錄，學生隨即回到穹頂劇場觀看自己的行動劇。(圖/新北市中正國中提供)

實體典藏，數位永續「游於藝～文藝復興在中正」線上展望

「游於藝之文藝復興—中正國中穹頂玩藝特展」實體展覽將展出至 2025 年底，而這場跨越時空的藝術學習並不隨展期落幕而結束。中正國中已正式啟動 線上數位典藏計畫，預計於 2026 年推出「游於藝～文藝復興在中正」數位展覽網站，讓這段珍貴的教育歷程得以永久保存、持續擴散，成為校園藝術教育的重要里程碑。

飛船穿梭蒙娜麗莎之窗！中正國中「穹頂玩藝」特展

行動劇場重現《最後的晚餐》情境，學生化身扮演耶穌與十二門徒，展開即席行動劇。(圖/新北市中正國中提供)

數位展覽將以「實體轉化、學習永續」為核心理念，完整呈現本次策展精神、學生學習歷程與跨域創作成果，讓藝術走出展場、走進日常，也讓更多民眾透過學校官網，得以隨時隨地參與這場文藝復興的對話。





原文出處：飛船穿梭蒙娜麗莎之窗！中正國中「穹頂玩藝」特展

