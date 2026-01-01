飛船穿梭蒙娜麗莎之窗 新北中正國中辦「穹頂玩藝」特展

新北市立中正國中在校內藝文中心推出「穹頂玩藝～文藝復興特展」，以沉浸式展演形式，結合藝術、科技與跨域學習，引領師生走入文藝復興的歷史情境。展覽源自廣達《游於藝》計畫，由全校師生共同策展，將校園地下空間轉化為專業級藝廊，讓經典藝術成為可體驗、可參與的學習歷程。

本次展覽核心亮點為沉浸式穹頂劇場。師生依循幾何與工程原理，以三角形紙板手工組裝直徑約4公尺、高3公尺的圓頂結構，向翡冷翠聖母百花大教堂穹頂致敬。穹頂內部搭載360度全景投影技術，透過影像重現經典壁畫，觀者仰首凝視，即可感受文藝復興藝術的視覺震撼。

中正國中也結合自造暨科技中心資源，將5G、AR與VR技術融入藝術教學。學生透過VR虛擬實境，彷彿親臨法國羅浮宮欣賞名作，並以「飛船巡禮」形式穿越《蒙娜麗莎》畫作後方的窗景，走入畫中世界；另透過AR互動設計，學生可即時體驗化身經典人物的樂趣，拓展藝術學習的想像與深度，讓展覽也能達到從欣賞到創作的學習轉化。展場重現《最後的晚餐》構圖情境，學生化身導覽者與表演者，透過即席行動劇理解畫面結構與角色關係，並以360度攝影紀錄演出後即時回看，在反思與討論中深化藝術理解，培養表達與合作能力。

中正國中表示，「穹頂玩藝」不僅是一場藝術展覽，更是跨域教學的實踐成果。學校已同步規劃線上數位典藏，預計於115年推出「游於藝～文藝復興在中正」數位展覽，完整保存策展內容與學生學習歷程，讓藝術教育從實體展場延伸至數位空間，持續擴大教育影響力。