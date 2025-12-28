飛蚊變多、看到閃電要小心！醫警告：恐是視網膜剝離前兆
蚊症無法立即消失，如果是血塊、發炎細胞或化膿等物質，需要治療一段時間或等自體吸收後才能逐漸改善；若是退化的雜質，當它轉移到其他部位或視線看不到的地方，大腦就會適應而忽略掉它。
治療方法視輕重程度而定
1.「生理性飛蚊」不需要特別的治療，但必須進行散瞳檢查，以確定視網膜沒有病變。
2.如果是「病理性飛蚊症」而且正在發炎（看到的黑影是白血球），就要點抗發炎藥水，甚至服用免疫調節藥物或抗生素；若單純只是出血（看到的黑影是紅血球），視網膜沒有破洞、感染或發炎，通常只要觀察即可，一段時間後人體會自行吸收。
3.若視網膜周邊有裂孔而形成飛蚊症，就要儘快使用雷射光凝固治療，以防止進展成視網膜剝離。
4.若是因為糖尿病視網膜病變出血引發的飛蚊症，必須先控制血糖及口服止血藥物，並進行視網膜雷射治療，假如沒有改善，就要施行複雜性手術。
眼科醫師翁紹維提醒，飛蚊症的狀況可大可小，一旦出現飛蚊症，務必找眼科醫師做檢查與治療，不可輕忽！
如何預防飛蚊症及避免惡化？
飛蚊症的發生原因這麼多，想要預防玻璃體退化、避免飛蚊症惡化，翁紹維強調需注意以下事項：
1.預防近視是最重要的防範之道，因為高度近視的視網膜本來就會比較薄，玻璃體比較不健康，所以要預防近視以及避免度數增加。建議維持良好的用眼習慣，例如連續用眼時間不超過30分鐘、閱讀距離應大於30公分；此外，將電腦和手機螢幕亮度適度調降，而且周遭環境不要太昏暗，以免瞳孔散大，進入眼睛的藍光（輻射能量比較高）就更多；或戴濾藍光鏡片，具有護眼的效果。
2.避免劇烈的運動或碰撞。
3.避免罹患三高，若本身已是三高族群，需要更嚴加管控血糖、血壓、膽固醇。
4.抽菸族最好能夠戒菸。
5.若有自體免疫失調的體質，要注意不能熬夜，工作之餘要適度休息，否則容易眼睛過勞。一般而言，過勞本身不太會影響眼球的玻璃體，但是眼睛長時間看近處，尤其是會發出高亮度的電腦或手機螢幕，再加上過勞揉眼睛，就有可能造成玻璃體變化或出血，容易出現飛蚊症的現象；狀況嚴重時恐怕導致視網膜破裂甚至剝離，視力會瞬間變差。
健康食品有幫助嗎？
吃健康食品對飛蚊症是否有幫助？其實是沒有用的！翁紹維指出，因為飛蚊症的產生是由於眼球玻璃體裡面有雜質，不過健康食品對於維護眼睛健康是有用的。如前文所述，容易發生飛蚊症的高危險族群，在視網膜開始變差、眼睛結構開始退化之前，補充葉黃素對於視網膜是有幫助的；如果要消除眼睛疲勞，補充花青素、蝦紅素對眼睛有好處。以長遠來看，攝取這些健康食品是好的，但如果是為了改善惱人的飛蚊症，則沒有太大的用處。
一般來說只要三餐飲食均衡，其實可以不需要額外補充這些護眼的健康食品。然而現代人工作繁忙、常常用眼過度，合併使用含有高度藍光的3C產品，比較容易影響黃斑部而造成病變和退化，則可補充這類健康食品來加以防範（坊間產品的劑量都不會太高，不用擔心過量），注意購買有健康食品小綠人標章的知名品牌，比較有保障。
必須緊急就醫的狀況
1.第一次發生飛蚊症的人一定要立即就醫，因為不知道是單純的生理性飛蚊症，或是嚴重的病理性飛蚊症。
2.曾經有過飛蚊症，或是本來就有飛蚊症，但是症狀突然和以前不一樣，例如數量突然變多、形狀變得不一樣。
3.有視野缺損、視力驟降，可能是視網膜剝離或玻璃體出血的前兆。
4.感覺眼尾有閃電或閃光，翁紹維說，這不是老天爺來幫你打擊飛蚊症，而是代表視網膜退化的更嚴重！甚至當視網膜因為破裂或剝離而產生拉扯，視網膜上的感光細胞受到刺激，患者就會感覺在視野周邊看見閃電，這時候就要趕緊就醫。
5.有些人眼睛過勞是以偏頭痛的症狀來表現，同時伴隨眼尾閃電，對於原本就有偏頭痛的人來說，到底是偏頭痛復發還是視網膜病變？必須找眼科醫師來確認，並探討有哪些不良的用眼習慣需加以改進。
以上狀況就算沒有大問題，也要趕緊就醫才能安心。
專業醫師的提醒
網路上關於飛蚊症有很多資訊，翁紹維提醒有一個很可怕的錯誤需要在此釐清，就是用力搖晃頭部或眼球，以為可以把飛蚊晃到不見，其實這樣反而會加重飛蚊症，甚至造成視網膜破裂或剝離，千萬不要胡亂嘗試。
此外，臨床常發現一些50、60歲且沒有三高病史的民眾因為飛蚊症來就醫，詢問之後發現他們早上去公園做運動的時候，會做甩頭操，無論是快速的左右旋轉、上下甩動，都很容易晃動到眼睛的玻璃體而造成飛蚊症，或是導致視網膜剝離或破裂，所以甩頭操是對眼睛很不好的活動。
預防絕對勝於治療，建議養成正確的用眼習慣、規律的作息、均衡的飲食，一旦發生任何眼睛症狀務必即時就醫。
