飛行中驚見UFO？塔台悚回：祝你和外星人相處愉快

美國近日又傳出UFO目擊事件，一名飛行員向地勤回報「有一個銀色小罐子」，管制人員回應「祝你和外星人相處愉快」。

撞見外星人？

根據《New York Post》報導，美國羅德島州（Rhode Island）一名飛行員在空中遇到一個不明飛行物（UFO，現稱UAP 不明異常現象），向地勤表示「我們旁邊飄過一個小銀色罐子，你知道那是什麼嗎？」

地勤、飛行員聊奇遇

飛行員接著指出「它看起來靜止不動，我當時在3500英尺（約1066公尺）的高空，它在我們機翼附近，沒有附著在任何東西上，只是懸停在半空中」。

對此，地勤回應「真可怕」，甚至有一人說「祝你和外星人相處愉快」。影片目前已在網路上瘋傳，而美國聯邦航空總署（FAA）尚未作出回應。