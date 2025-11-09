飛行傘空中糾纏「雙人驚險墜落」 業者揭「0傷亡關鍵」

南投埔里虎頭山飛行場發生飛行傘意外事件，兩名飛行傘玩家在空中碰觸造成傘具線條纏繞，隨後墜落草叢。據當事飛行場業者施永彬表示，此事故是由香港籍玩家在練習過程中未能掌握好高度與距離，不慎撞上台灣遊客所致。所幸當時飛行高度不高，兩人墜落於樹叢中，傘具掛在樹枝上減低了衝擊力，因此無人受傷，兩人均能自行脫困。

飛行傘意外！2玩家空中相撞纏繞急墜。(圖／范世緯提供)

這起意外發生在8日下午，當時兩名飛行員在空中飛行時，黃色飛行傘與紅色飛行傘在交會過程中，傘具繩索突然纏繞在一起，導致兩人瞬間墜落地面，嚇壞了目擊的民眾。施永彬解釋，事故原因是學員未注意到傘的距離和高度，才造成這個事件。他強調，當下回報人員並沒有受傷也沒有失聯，都安全地回到園區各自回家，因此並未啟動醫療通報系統。

「黃傘撞紅傘」空中纏繞墜落，樹叢緩衝救2命。(圖／范世緯提供)

施永彬進一步說明，如果距離夠近，墜落時就會掉在樹上，掛在樹上會有一定的緩衝效果。他還表示，飛行傘具有包含第二副降落傘，若在高空發生意外，飛行員可以拋出第二副降落傘自救。而在這次事件中，雖然高度不足以使用第二副降落傘，但下方的樹叢剛好能減緩衝擊力，避免了人員傷亡。

2傘具空中纏繞，「掛樹減衝擊」保命關鍵。(圖／范世緯提供)

其他飛行傘專家俊教練表示，為避免相撞，飛行傘通常會分成單號和雙號，由數字來分配飛行方向。如果今天是雙號，大家就同時右轉；如果今天是單號，大家就同時左轉，這樣就能避免相撞的情況發生。不過，由於空中的不確定性很高，因此飛行傘玩家仍需多加練習和訓練，提升臨場反應能力，才能在緊急情況下保護自己的安全。

