飛行員人數少且培養不易！鄭佩芬籲檢討「這方面」！

空軍第五聯隊上尉辛柏毅在6日晚間駕駛F-16V戰機在花蓮外海失蹤，國軍仍在持續搜救當中，在野黨一邊檢討國防部「防寒衣、防撞系統」已付款，卻遲遲未到貨，另一邊卻又6度阻擋國防預算。對此，資深媒體人鄭佩芬在《頭家來開講》節目上直言，「要檢討的是制度面」！

鄭佩芬表示，現在吵有無防寒衣這些沒太大意義，這名飛行員剛渡完蜜月回來就被派去駕駛戰機，顯見飛行員人數應該很少，而且一名飛官的養成非常不容易，每次台灣的飛官遇到失事都是面臨要保飛機還是保飛行員，如果是美國就二話不說，只要有狀況就按跳傘，飛機就讓它摔，這種制度層面的問題可能要檢討。

不過針對藍白猛批軍購延宕一事，國防部長顧立雄今日也一一回應，其實大部分軍購都準時到貨，防寒衣已陸續到貨，少數如防撞系統因需研改所以耗時較長，預計在2027年全數完成。

