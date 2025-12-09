飛行員昏迷！F-16戰機空中失控 兩萬呎急降至六千呎
即時中心／温芸萱報導
昨（8）日上午，台東基地一架編號6669的F-16戰機執行基本空防訓練時，飛行員因大G力動作短暫昏迷，導致戰機從兩萬呎急降至六千呎。所幸飛行員在僚機呼叫下恢復意識，平安降落。空軍司令部表示，已立即停止課目操作，將持續加強飛行員體能訓練及抗G技巧，落實風險評估，確保戰機操作安全，維持空防戰備能力。
據《中時新聞網》報導，昨日上午空軍一架編號6669的F-16戰機，從台東空軍基地起飛進行基本空防訓練時，飛行員因進行大G力動作，瞬間發生短暫昏迷，導致戰機一度失控，從兩萬呎急速下降至六千呎。所幸飛行員經僚機多次呼喚後恢復意識，立即穩定機身並安全降落，未造成人員傷亡。
空軍司令部今日表示，事件屬於例行訓練中飛行員短暫G力昏迷現象，當時已立即停止課目操作，由長機隨伴返場安降，飛行員亦無大礙。空軍強調，戰機操作需保持最佳體能及高度專注力，並落實抗G動作。針對飛行員體能與風險管理，本部將持續實施人員重量訓練與全面風險評估，確保飛行安全。
F-16戰機基本空防訓練，是為了提升飛行員操作戰機及應對敵機威脅的能力，包括熟練空對空飛彈（如AIM-120）及反輻射飛彈（如AGM-88）操作、空中纏鬥與閃避技巧。此類訓練常涉及大G力動作，若抗G技巧未完全到位，可能瞬間引發「G力昏迷」（G-LOC），造成短暫失能。空軍航訓中心指出，G力昏迷是因加速度導致腦部血液供應瞬間降低，初期會出現視野受限或黑視現象，但神智尚清醒。
空軍司令部重申，飛行訓練高度危險且要求精實體能，未來將持續落實訓練安全管理、風險控管及抗G技巧訓練，確保飛行員在完成任務時能有效掌握飛機操作，維持空軍戰力及區域防空能力。
