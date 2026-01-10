飛行員空間迷向怎辦？ 型男機長詹姆士：相信儀器

空軍一架F-16戰機6日晚間疑似因模組化任務電腦（MMC）故障，加上返航途中空間迷向導致失事。曾經擔任民航客機機長的《型男機長瘋狂詹姆士》解釋什麼是空間迷向？眼睛看的、內耳前庭以及身體肌肉的感知，三大平衡器官不一致，造成無法判斷空間感，就會造成空間迷向。

前空軍副司令張延廷7日在中天節目《頭條開講》中分析，飛行員辛柏毅回報模組化任務電腦（MMC）故障，在夜間、能見度極差的情況下，若又發生空間迷向、儀表可能失效，等同完全失去參考依據。

對此，曾經擔任民航客機機長的《型男機長瘋狂詹姆士》解釋什麼是「空間迷向」，也就是眼睛看的和內耳前庭以及身體肌肉的感知，三大平衡器官無法達成協調、不一致，造成無法判斷空間感。

他回顧過去學飛行時，有所謂航空生理學，有一門課就是空間迷向，教官要求不要相信身體的感覺。例如教官是在加速，但學員閉上眼睛以為是在爬升。空間迷向的改正方法只有一個，就是注意力集中在儀器上，要相信儀表，要看所有儀表，稱為信任儀表。

他指出，客機也會空間迷向，但機率小很多很多，軍機90％以上的任務是目視飛行，要看著水平線、天地線、機翼飛行，很少在儀器上。民航機99%都是儀器飛行，即是駕駛艙遮住跟電影院一樣，還是可以飛行。只要空間迷向，一看儀器就可以改正。

他直言，剛拿到飛行執照時，飛到南加州，一進雲覺得身體很奇怪，因為白茫茫一片，雨是斜著下，他以為飛機也是斜的，但姿態儀是平的。又或是雲海是斜的，但飛機是平的。

他強調，遇到空間迷向，20幾年開客機的經驗，就是信任儀器，空軍飛行員也懂。只是飛行高度太低，沒有反應的改正時間，這時就會很危險。

