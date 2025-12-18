飛行地圖大進化！長榮航推3D立體版 還有「恐龍陪飛」小孩嗨爆

記者李育道／台北報導

長榮航空搶先全台航空業者，導入機上娛樂系統領導品牌Panasonic Avionics Corporation旗下的 Arc™ 3D立體飛行地圖軟體，將於2026年第一季開始陸續上線。（圖／長榮航空提供）

長榮航空機上娛樂系統即將迎來升級版飛行地圖。長榮航宣布，預計自2026年第一季起，率先於國內航空業導入全新3D立體飛行地圖，讓旅客在飛行途中，不只掌握航程位置，也能同步探索沿途城市與景點，為長程飛行增添更多互動與趣味。

這次升級採用機上娛樂系統大廠Panasonic Avionics Corporation旗下Arc™ 3D立體飛行地圖軟體，長榮航空現役的波音787、777-300ER機隊將陸續安排升級，未來交付的空中巴士A350-1000客機也將內建該系統，等同新舊機型都能體驗全新的飛行地圖介面。

全新3D飛行地圖最特別的獨家功能，為家庭旅遊量身打造兒童探索模式，讓兒童可以與風神翼龍一同沿著飛行路徑，探索更多恐龍身影。（圖／長榮航空提供）

相較傳統僅顯示航線與高度的平面地圖，Arc™ 3D飛行地圖主打高解析度立體畫面與互動操作，旅客可從超過15種視角自由切換，包括窗外視角、俯瞰模式、航機追蹤甚至類駕駛艙畫面，讓飛行過程更具臨場感。此外，系統也加入特定城市的街道與景點資訊，旅客可直接點選目的地，提前認識當地地標與熱門旅遊景點，為行程規劃提供靈感。

針對親子旅客，系統也特別設計「兒童探索模式（Arc for Young Explorers）」，以恐龍為主題，結合即時飛行數據，讓孩子跟著動畫中的風神翼龍沿航線飛行。當航機飛越不同地區，螢幕上會出現該地遠古時期的恐龍角色，透過動畫介紹其外型與生活習性，讓孩子在飛行途中邊玩邊學，提升長途飛行的耐心與參與感。

除了互動功能，Arc™ 3D飛行地圖也加入「Arc Vistas」飛行螢幕保護程式，以電影級畫面呈現雲海、地貌與飛行景緻，讓旅客在查看航程資訊之餘，也能享受更放鬆的視覺體驗。

長榮航空表示，導入全新飛行地圖後，將成為亞洲地區使用該技術規模最大的航空公司之一，未來也將持續強化機上娛樂內容與服務，希望讓旅客在空中不只是「抵達目的地」，而是享受整段飛行過程。

