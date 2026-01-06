飛行時數破600小時！F-16V失聯飛官正面照曝 才剛度蜜月返國2天

空軍上尉飛官辛柏毅（最右）甫新婚去國外度蜜月，未料返隊後旋即發生意外。（翻攝台中市政府官網）

空軍上尉飛官辛柏毅今（6日）晚駕駛F-16V戰機進行夜航訓練，疑因MMC故障進雲層後發生空間迷向，緊急跳傘逃生，目前海空正聯合搜救中。辛柏毅飛行時數已超過600小時，傳他最近才剛從海外度蜜月返國，孰料2天後就發生意外。

空軍司令部說明，花蓮基地1架F-16V單座戰機（機號6700），18時17分許由飛行官辛柏毅上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，19時29分許於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

空軍介紹，辛柏毅是空軍官校108年班畢業，已婚但尚未有子女，這次執行的是夜間飛行課目，飛行總時數611+25，機種總時數371+35，F-16V機身鐘點3,894小時，F-16V發動機總時間5,447小時。

根據《中時新聞網》報導，辛柏毅才剛與妻子結婚並前往北歐芬蘭度蜜月，返隊上才2天就遇到意外，大家也期許能夠盡速搜救到他。

國防部晚間表示，部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動。

