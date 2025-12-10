飛行近50年！美太空船寫歷史 航海家1號明年達1光日新紀錄

美國太空總署（NASA）的深空探測器「航海家1號（Voyager 1）」，預計將在2026年11月成為首個抵達距離地球1光日的太空船。這艘於1977年發射的探測器，目前距離地球158億英里，是距離地球最遠的太空船。

「航海家1號」目前與太陽系的實時相對位置。（圖／翻攝NASA官網）

《CNN》9日報導，NASA噴射推進實驗室的航海家計畫經理多德（Suzy Dodd）表示，1光日相當於160億英里（260億公里），意味著從地球發送的訊號或指令，需要24小時才能以光速抵達太空船。她舉例說明，如果週一早上8點向「航海家1號」發送「早安」指令，要到週三早上約8點才能收到回應。

「航海家1號」及其雙胞胎「航海家2號（Voyager 2）」，是唯一在太陽圈（ the Heliosphere）外運行的太空船。太陽圈是太陽所能支配或控制的太空區域，由太陽磁場與粒子形成的泡狀區域，範圍遠超過冥王星軌道。而「航海家1號」自1980年11月飛越土星後，便以每小時3萬8000英里的速度，沿著相同軌道持續遠離地球。

「航海家1號」（右上）及其「航海家2號」（右下）與太陽系的相對位置。（圖／翻攝NASA官網）

多德指出，這兩艘探測器每天傳回的資料速率僅有每秒160位元，相當於撥接網路的速度。她說：「距離越遠，訊號抵達的時間就越長，訊號強度也會減弱，需要多個天線陣列才能接收訊號。」低資料傳輸率意味著團隊只能獲得稀少的太空船健康資訊，若出現問題也無法快速回應。

不過，兩艘航海家探測器都設計有充足的自主功能，當出現問題時可以自行進入安全模式，等待地球團隊找出問題並解決。多德表示，為了確保探測器盡可能長時間運作，團隊多年來做出許多艱難決定，包括關閉工程系統和儀器以節省電力，並確保太空船保持足夠溫暖以維持運作。

「航海家號」示意圖。（圖／翻攝NASA官網）

多德說明，若推進劑管線凍結導致天線無法指向地球，「我們就會失去任務，因為無法再傳送訊號給太空船」。這兩艘太空船在2027年迎來它們50週年紀念日前，可能需要關閉更多儀器和系統。團隊希望保持「航海家2號」的宇宙射線子系統，以及兩艘探測器的磁力計和電漿波子系統持續運作，讓探測器能像星際空間的氣象衛星，感測它們穿越的環境。

科學家對於了解太陽磁場在太陽圈邊界如何變化並與星際空間產生相互作用感興趣。在太陽圈的邊界，太陽熱風在此與寒冷的星際空間相遇。多德表示，航海家探測器正在測量太陽圈邊界、太陽和星際空間之間的相互作用。她說：「重要的是讓這些科學儀器盡可能長時間運作，以繪製離太陽越遠時發生的變化圖」。

「航海家2號（Voyager 2）」。（圖／翻攝NASA官網）

多德有信心至少一艘太空船能再運作2到5年。她表示，航海家擁有一支出色的團隊，包括80多歲的NASA退休人員提供特定子系統建議，以及年輕到連父母都在探測器發射後才出生的團隊成員。她說：「航海家的這種跨世代努力真的很有意義，我愛這些太空船，它們是我們地球的大使。」

「航海家2號」預計要到2035年11月才會抵達距離地球1光日，但即使是最樂觀的估計，該太空船屆時也不太可能還在運作。不過，兩艘探測器持續讓團隊感到驚喜，作為目前仍在運作的最古老的太空船，每天都在創造新紀錄。

