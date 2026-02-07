飛起來了？超人力霸王空中巡邏高雄 陳其邁笑稱不能爆雷：今晚揭曉

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

2026高雄冬日遊樂園即將於今（7）日傍晚5時在愛河灣珊瑚礁群好望角隆重開幕，今年以日本知名IP「超人力霸王」為主題，透過正義、守護城市的意象，向全台各地默默付出、守護民眾生活的無名超人致敬。不少民眾昨（6）日已目擊兩尊15公尺高的「超人力霸王」移動至海面定位。對此，高雄市長陳其邁表示，奉觀傳局長高閔琳之命不能爆雷，但他仍透露，「超人力霸王」已在空中展開保衛高雄的任務，並邀請民眾晚間親自到場見證更多精彩內容。





今早9時20分，陳其邁在民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、高雄市議員李喬如與簡煥宗等人的陪同下，前往鹽埕文武聖殿走春、向市民發送小紅包，並於會前接受媒體聯訪。

陳其邁指出，今天過年也循往例，一定會到各個廟宇走春參拜，希望祈求神明保佑，未來高雄一年能夠國泰民安、風調雨順；而選擇文武聖殿起跑的原因，在於它是鹽埕區的信仰中心，從2011年至2025年，不管是救護車、消防車的捐贈可說是不落人後。

因此，陳其邁強調，今天特別前往鹽埕文武聖殿表達感謝，也希望關聖帝君能神威顯赫，保佑高雄未來一年，四時無災、八節有慶。

陳其邁說，鹽埕區內駁二的各項活動，帶來非常多的觀光人潮之外，議會中簡煥宗及李喬如議員爭取北斗抽水站排水工程7億多的預算，也包含鼓鹽街歷史街景再造、蓬萊路的排水等，總共將近8億的預算，來讓鹽埕的生活品質能夠更好。

陳其邁不諱言，內行的高雄人都知道，鹽埕是高雄的蛋黃區，有各式各樣的美食，今年配合愛河灣「超人力霸王」IP的展演，一定也會相當的熱鬧，所以也歡迎所有市民或外縣市的朋友，過年一定要來鹽埕踩街，在各街頭角落一定會讓人有不同的驚喜。

記者提問，2026高雄冬日遊樂園下午即將開幕，現在街頭到處都是超人力霸王，網友反應都很熱烈，請教市長看法？對此，陳其邁賣關子地說，他奉高閔琳局長的命令，不能爆雷，但他實在是忍不住，因為昨天網路開始瘋傳Q版的超人力霸王，已在空中開始展開他的任務來保衛高雄，也開始巡邏。

陳其邁透露，「那一艘船是由中信造船所提供的無人船，上面沒有人在開，是用無人船最新的技術，也象徵高雄科技的轉型，包含15公尺大的公仔、昭和六兄弟、傑洛、與巴爾坦星人，2個5米，以及20座1公尺高的公仔，在高雄各地都有」。

談及為何是設計為1米的公仔，陳其邁說，他本來也覺得為何不打造成與真人尺寸相同的1米7模型，但最主要是考量得讓孩童容易拍照，所以才特別設計小公仔在高雄的重要景點。

最後，陳其邁表示，他只能講這麼多，其他部分請大家傍晚5點至愛河灣珊瑚礁群好望角，還有更多精彩的節目。





