飛越千里馳援 大事記演繹莫忘來時路

上人行腳彰化，雲嘉地區志工，跟上人分享，他們這場歲末祝福要演繹的大事記，墨西哥跟辛巴威。墨西哥因為毒品槍枝，造成社會混亂，慈濟在1994年12月就首次在提娃娜舉行冬令發放。而非洲的辛巴威，因為通膨加上乾旱，飢荒缺糧，台灣慈濟人飛越千里馳援，在當地鑿井，蓋學校，長期陪伴。

翻牆對墨西哥人民而言，與美國只有一牆之隔，但卻是幸福與絕望的交界。為了逃離毒品，槍枝，貧窮，不顧危險攀爬高牆。1994年12月8日，慈濟首次在提娃娜冬令發放。貧病不斷輪迴，孩子們在街頭遊蕩，慈濟在墨西哥舉辦義診，設立學校，希望能翻轉他們的人生。

辛巴威位於非洲中部的辛巴威，嚴重通膨，社會失序，人民活在恐懼中，加上聖嬰現象，嚴重乾旱，四百萬人缺糧，飛越一萬多公里的愛，慈濟2013啟動供食計畫，還在當地鑿井。或許是天災，也許是人禍，人間的無常，無法預料，但人間有愛，就有希望。

