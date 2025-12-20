飛越屏東天空 無人機航空嘉年華震撼登場

「２０２５屏東航空嘉年華」，連續兩天在竹田鄉屏東縣遙控無人機飛行場登場，吸引許多飛友參與。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

屏東縣政府攜手屏東縣無人機協會舉辦「２０２５屏東航空嘉年華」，藉以推廣無人機教育，二十日起連續兩天在竹田鄉屏東縣遙控無人機飛行場登場，由直升機群飛為活動揭開序幕，還有大型噴射機飛行秀等亮點，吸引許多來自全台各地的民眾近距離感受科技魅力。

縣長周春米表示，竹田鄉屏東縣遙控無人機飛行場地提供民眾考證，從一一０年啟用至今已有一一七六位民眾取得證照，縣府持續推動場域升級，將投入一七八四萬元改善無人機飛行場地鋪面、延伸飛行跑道等。

周縣長指出，屏東無人機飛行場近年來不僅強化設施、完善空域管理，並已全面開放直升機術科考照項目，成為南部推動航空科技與培育專業人才的重要基地。屏東另有一個無人機測試場，位於高樹鄉由南華國小轉型的屏東智慧農業學校，除作為無人機農業灌溉、噴農藥的重點教學場域，也是二十五公斤以上、一五０公斤以下的遙控無人機高級測驗場，為飛友打造更多元的無人機考證場域。

縣府交通旅遊處表示，０２５屏東航空嘉年華除了精彩的空中演出外，也規劃多項無人機相關活動，包括無人機操作體驗、多軸穿越機教學、穿桿趣味競賽等內容，讓民眾從不同角度認識航空科技，適合親子家庭一同參與。

屏東縣無人機協會理事長陳振國指出，此次盛會邀集全台二百多位飛友參加、四百多位遊客體驗飛行，屏東無人機飛行場可供民眾考取直升機、定翼機、多旋翼機等考證，因原有場地不敷使用，感謝縣府投入經費辦理飛行場地延伸工程，內容包括定翼機跑道延長五十公尺至二五０公尺、新設多旋翼機測場、新建穿越機飛行場等，朝向多功能場地發展。

縣府交通旅遊處強調，期望透過航空嘉年華，讓更多人了解屏東在航空科技領域的能量與未來潛力。活動兩天內容豐富、表演精彩，歡迎民眾把握週末時光，前來屏東無人機飛行場近距離感受震撼的科技魅力。