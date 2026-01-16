飛越數千公里 國際瀕危「黦鷸」現蹤成龍濕地

〔記者黃淑莉／雲林報導〕觀樹教育基金會生態調查員近日在雲林縣口湖鄉成龍濕地做例行生態調查，發現1隻稀有嬌客「黦鷸」(2字讀音都同玉)，觀樹基金會執行長洪粹然表示，黦鷸是目前全世界體型最大的鷸科鳥類，也是國際瀕危物種，飛越數千公里現蹤成龍濕地，令人既驚又喜，也見證成龍濕地在生態保育的重要性。

觀樹基金會2009年與林務局(現為林業及自然保育署)合作，在成龍濕地啟動「成龍濕地社區學習參與計畫」，除帶領社區認識濕地之外，也展開例行性的生態調查監測，，每次調查都有令人驚喜的發現。

廣告 廣告

觀樹基金會指出，前幾天調查員看到黦鷸，一度認為是外型相似的大杓鷸，進一步比對，因其下腹部帶有棕褐色暗橫紋，與大杓鷸不同，才確認是國際瀕危的黦鷸。

觀樹基金會表示，受全球開發環境破壞、氣候變遷及棲地流失，黦鷸全球數量日益稀少，在國際自然保育聯盟(IUCN)受脅物種紅皮書中，被列為瀕危等級，成龍濕地成為牠遷徙的中繼站，顯示生態豐富，能提供充足的食物和休息空間，更展現成龍濕地作為候鳥棲息地的重要價值。

洪粹然強調，成龍濕地原本是一片農田，因為嚴重地層下陷及颱風帶來豪雨，海水倒灌而成為濕地，這幾年在觀樹基金會及村民、政府等各界協力，長期投入生態調查及保育工作，2019年成為國家重要濕地，至今觀測到黑面琵鷺等約130種鳥類棲息，未來會持續投入資源守護這片重要棲地，吸引更多候鳥棲息，維護台灣沿海的生物多樣性。

【看原文連結】

更多自由時報報導

批台灣人最不友善！住3個月外國人喊「迫不及待想離開」網戰翻

肯德基停售原味蛋撻原因明公布！ 員工「暴雷」全說了

吃火鍋犯「1禁忌」讓卡式爐爆炸！消防粉專：威力相當於手榴彈

出國旅遊注意！泰國當地「1國民餅乾」帶回台最高罰100萬

