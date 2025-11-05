飛越4千公里的「先義後利」 信義房屋吳正義赴尼泊爾任志工

[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導

一個邀約，讓吳正義帶著全家大小飛抵4千公里外的尼泊爾，開啟一趟震撼的醫療志工之行，包括背負10公斤的藥品赴高山，貧乏的居住環境與落後的衛生條件，每天超過200名孩童的就診協助等，但不論是整頭蟲卵還是滿腳傷口的孩子，總掛著天真與知足的笑容，對於志工團發自內心的感謝，讓吳正義十分感動。

在翁醫師的帶領下，信義房屋吳正義等一行共33人志工團飛抵尼泊爾進行義診。（圖／信義房屋）

因為認同信義房屋「先義後利」的理念，與以愛傳愛、打造社區一家的精神，在台灣參與社區服務、擔任學校志工等回饋公益的行動，對信義房屋仁愛店專案執行協理吳正義而言已是家常便飯，也樂於與客戶們分享各種收穫，因此種下老客戶翁醫師邀約前往尼泊爾義診的機緣。

義診團已是第三次前往，籌畫階段翁醫師便主動邀請吳正義帶著家人同行服務。一開始曾考量當地飲食與衛生環境，怕孩子身體不支，但在太太的支持下、吳正義秉持信義精神慨然應允；另外兩位熱心的信義夥伴-松江南京店專案執行協理汪智凱、南京店專案執行協理吳靜薇在聽聞義診團的消息之後，也主動表達參與意願，一行含8位醫師共33位團員，年紀最長的醫師更已80多歲，就這樣飛越4千公里抵達尼泊爾加德滿都。

滿頭蟲卵的尼泊爾女孩因被醫生團評估頭髮需剪短才能免除頭蝨困擾面露不捨，信義房屋吳正義在當地協助孩子修髮。（圖／信義房屋）

團隊探訪兩所學校，學員大多是孤兒或家庭困難的孩子，同吃同住加上當地衛生條件不佳，導致許多症狀交互傳染，但受限位處高山與經濟條件，就醫相當不便，義診團的來訪是他們一年才有一次的就診機會。

全團依據任務分為看診組、藥品組、翻譯組等，吳正義、汪智凱、吳靜薇三位信義人與孩子們則各自在不同組別、共同參與了各種工作，包括幫忙翻譯、包藥、帶領孩子們領藥等；因孩子們平時沒有機會就醫，問題五花八門，包括長期營養不良的瘦弱身體、滿腳疑似蜂窩性組織炎的傷口，或是佈滿蟲卵的長髮…等，此行共替1020名孩子進行診療與協助，平均每天處理200個以上的病例，許多在台灣未曾碰過、難以想像的狀況，成為了包括吳正義一行人最珍貴的生命教育。

其中，最令吳正義印象深刻的，莫過於許多小女孩的頭髮長滿了頭蝨、附著許多蟲卵且學童間彼此傳染，因此醫生診斷除了藥物治療、輔以人工清除蟲卵外，還需把長髮剪短以降低頭蝨再附著機會，這工作也交付到吳正義和其他同組志工身上，確認長度後便捲袖上陣幫孩子們修剪頭髮，這些看似簡單的舉動，對孩子們而言，卻是一份極為珍貴的關懷。

吳正義提到，當地的環境確實很不好，亦有同行志工在當地發燒，全團團員在返國後更須連吃三天除蟲藥以確保健康。但當地的孩子們始終掛著天真與幸福的笑容，他們的快樂與知足深深地烙印在吳正義一行人的心中。令吳正義感動的是，臨行前小朋友不僅致贈小禮物，更寫了親筆信加上自己的照片表達感謝，更希望明年可以再相見。

吳正義表示，這次帶著孩子們前往尼泊爾，七天六夜的行程是非常深刻的體驗，疲憊卻實在地感受到付出與獲得，也從尼泊爾的孩子身上認識了「知足」。透過這次旅程，吳正義也藉此和孩子們分享，幫助人是很快樂的事情，能帶來心靈的富足，因此最終受惠的還是付出的人。就像信義房屋創業以來所追求的，努力為所有利害關係人做出貢獻，如同創辦人周俊吉所言：「因為付出，我們成為最幸福的人」。





