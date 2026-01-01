飛車追逐案外案 車上藏318萬贓款是詐團黑吃黑

警方在後車周姓男子車上搜出318萬元現金。（圖／東森新聞）





日前高雄路竹區發生離譜的飛車追撞事故，雙方落網後，一開始說是20萬賭債糾紛，但警方卻在後車周姓男子車上搜出318萬元現金，認為案情不單純，追出了詐騙集團黑吃黑案外案。原來當時周姓男子前往要取款時，發現錢被搶走了，拚了命要把錢追回來，但後來才發現，318萬不是真的被搶，是本來要交錢的詐騙集團吳姓男子找來二名幫手假搶劫要私吞，現在全案四個人都被法辦。

高雄路竹環球路上，黑色轎車把銀色轎車車尾都撞爛了，還緊追不捨，兩車一路追逐，前車被撞進田裡，最後雙雙落網，原本以為是20萬賭債糾紛，沒想到這一查發現，竟然是詐團黑吃黑，關鍵在於，被追逐的銀色車被撞進田裡後，馬男彭男棄車逃逸，即使躲鐵皮屋仍被逮，後方追車的周姓駕駛趁機從前車裡拿走318萬贓款，落網時鉅額款項曝光，自稱有賭債糾紛的說法被識破，真正的原因是贓款黑吃黑。

湖內分局副分局長魏煥彪：「之後我們在周嫌車上，發現了贓款，款項是三百多萬，所以我們才發現，有不同的（真相）。」

警方追查出案外案，還原案發過程，當天一名吳姓詐團成員車上載著318萬的贓款，與周姓駕駛相約取款，這時馬姓男子與彭姓男子開著銀色車劫走318萬元，周姓男子這時還不知道是吳男自導自演的黑吃黑戲碼，得知錢被搶後飛車追錢，就因為鉅額贓款被劫走，當時周姓駕駛開著黑色車高速追逐銀色車，多次短兵相接，車子都撞爛了，還是不願把車停下來，落網後企圖掩飾真相，不過車上318萬贓款與嫌犯自稱的20萬賭債實在對不起來，高雄市警察局長林炎田指示，成立專案小組抽絲剝繭，才讓整起案件有了全貌，除了將落網的四人依洗錢防制法強盜，及公共危險罪嫌移送，也要擴大追查詐騙金流及共犯。

