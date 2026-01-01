飛車追逐案逆轉！ 疑詐團成員「自導自演」想吞贓款

高雄市 / 汪奕嘉 簡鈺霖 高雄報導

去年12月底，發生在高雄路竹的飛車追逐，警方帶回兩車嫌犯，原先供稱賭債引起，不過深入追查，案情大逆轉，原來整起案件是詐騙集團成員吳姓主嫌策畫，他疑似想私吞贓款，自導自演，在交付贓款318萬元前，找來兩名同夥打破他的車窗上演搶劫案，疑似集團收水手眼看贓款被搶才追上前演變成飛車追逐，四人訊後被依強盜、洗錢防制等罪嫌移送偵辦。

去年12月26日發生在高雄路竹的街頭飛車案，原先開在前面的駕駛馬姓男子供稱因為積欠20萬賭債，引來後車周姓男子追車，不過警方調查，案情大翻轉，湖內分局副分局長魏煥彪說：「(嫌犯)自稱是說他們賭債是20多萬，但是之後我們回到派出所去清點金額的時候，是高達318萬，就是放在後面(車子)周嫌的車上。」

派出所經查318萬，放在後面周嫌車上，賭債只有20萬，但警方逮捕周姓男子後，清點他車上的現金，卻高達300多萬，深入追查，原來整起案件都是詐騙集團成員吳姓主嫌一手策畫。

湖內分局副分局長魏煥彪說：「吳嫌他疑似企圖貪這筆款項，去勾結馬嫌，彭嫌，搶他的318萬，(周嫌)不知情的狀況下，他就以為真的是被搶劫。」疑似企圖貪款勾結馬彭搶318萬，周看到狀況不知情以為真的被搶劫，追車搶回來有成功搶回來，案發當天姓主嫌和另名集團成員周姓男子，相約路竹一處產業道路，要交付318萬贓款，疑似集團黑吃黑，他自導自演，找來馬姓、彭姓兩名同夥，打破自己車窗，上演搶劫案，隨後同夥開車離開，周姓男子眼看贓款被搶，追上前演變飛車追逐。

目擊民眾說：「(同夥)他們已經嚇得差不多腿軟了。」湖內分局副分局長魏煥彪說：「周嫌就是不承認，他說他只是看到朋友錢被搶，單純去把錢搶回來而已，那吳嫌有講說這是犯罪集團來的款項。」馬彭兩人車子摔田後，一度藏在阿蓮區的鐵皮屋，最後和周姓男子，三人都被逮訊過程，雙方供詞不一，其中馬彭兩人，供出主嫌，當天通知到案，警方認為他嫌疑重大，隔天將人拘提，吳姓主嫌承認自導自演，四人後續通通被依強盜、洗錢防治等罪嫌移送偵辦，警方持續追查金流，向上溯源，盼能瓦解整個犯罪集團。

