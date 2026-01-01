飛車追逐討債20萬逆轉 自導自演318萬強盜案

記者黃大衛、黃啟超、何正鳳／高雄報導

高雄上個月有兩台車在馬路上亡命追逐，其中一台車被撞爛還開進果園裡，原本警方以為雙方是因為20萬的賭債起糾紛，但是後來卻在其中一個人的背包中找到318萬的現金，追查後案情逆轉，竟是犯罪集團的一名成員疑似為了私吞這筆錢，找兩個朋友「假搶劫」，沒想到卻被同集團「不知情」的成員周姓男子目擊，拼了命要把錢追回來，才會在馬路上瘋狂追車。

高雄發生自導自演的黑吃黑案件，2台車在路上瘋狂追逐，險些波及其他用路人。

上個月27日，兩輛轎車在馬路上追逐，其中銀色的轎車板金被撞得凹凹凸凸，慘不忍睹，但是銀車駕駛不敢停，緊追在後的黑色轎車駕駛看起來像是殺紅了眼，不管馬路上還有其他車輛，直接來個大迴轉，險象環生。

原本警方表示，雙方是因為20萬賭債才會恐怖追車，沒想到事後卻在一個黑色背包裡發現數百萬的現金，在分局的辦公室裡員警用點鈔機點錢，現金多達318萬。

湖內分局副分局長魏煥彪：「吳姓男子疑為犯罪集團成員，夥同馬姓男子及彭姓少年策畫假扮遭黑吃黑搶劫情節，不料過程中遭周姓男子，周男誤認發生強盜案件，而駕車攔阻追逐。」

犯罪集團成員吳姓男子找來朋友「自導自演搶劫案」，但不巧被同集團的周男目擊，為了把錢搶回來，周男才會拚命追車。

警方調查發現，一開始是犯罪集團成員吳姓男子身上有318萬，他找來兩個朋友馬姓和彭姓男子自導自演搶劫案，沒料到這一幕會被疑似同集團的周姓男子目擊，周姓男子為了把錢搶回來，才會拚命追車，雙方一路追逐了5公里，白車被追到失控撞進果園，車上兩個人緊急下車、躲進附近的鐵皮屋內。

附近民眾：「比那個玩命關頭還刺激，我嚇到都不知道，要打110還是要打119。」

追車奪錢的周姓男子是在停車場被警方逮到，警方當天就把兩台車3個人抓回警局，而策畫自導自演的吳姓男子後來通知到案，現在4個人通通以強盜、洗錢防制法移送。

白車被追到失控撞進果園，車上兩個人緊急下車、躲進附近的鐵皮屋內。

現在檢方要釐清的是，車上的318萬是哪裡來的？背後的集團是涉及詐騙，還是另有不法行為，都要繼續追查。

