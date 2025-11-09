飛車追逐釀禍！ 銀色轎車失控衝入人群 釀4死13傷

美國警方啟動直升機監控系統，與嫌犯在佛羅里達州展開公路飛車追逐。（圖／翻攝自unsplash）





美國佛羅里達州驚傳公路飛車追逐，警方也啟動直升機監控系統，想攔截銀色轎車，但最終肇事汽車高速撞上路口行人，造成4死13傷，年僅22歲駕駛則當場被逮捕。

原本平靜愉快的晚上，突然一輛銀色轎車高速衝進在路口等紅綠燈的人群，車頭撞得嚴重扭曲變形，可見當時車速之快，現場陷入一片混亂。

坦帕市警察局長伯考：「人們那時候玩得很開心，然後理所當然的平安到家，但是一名粗心魯莽的駕駛奪走了他們的生命。」

美國佛羅里達州當地時間8日，事發於凌晨1點左右，一名22歲駕駛在公路上，以時速將近160公里的速度和另外一輛車展開飛車追逐。警方立即啟動PIT戰術試圖攔截，但未能成功，車輛最終失控撞入尤柏市一家酒吧，造成4人死亡13人受傷。

當地居民古德溫：「社區即將發生許多美好的事和未來，這件事顯得格外悲慘，早上醒來看到這樣的新聞，真的很令人心碎。」

警方封鎖現場，店家忙著修復和清理地上殘骸，而肇事駕駛當場被逮捕，依過失殺人與加重逃逸致傷罪起訴。

