飛車追逐! 2男相約賭債談判破局 雙方街頭飆車超驚險

高雄路竹區出現驚險的飛車追逐場面，兩名男子相約喬20萬元賭債，過程中談判破局，其中一方當場開車落跑，債主立刻開車追擊，雙方在街頭狂飆，一路追了5公里，途中多次衝撞，嚇壞用路民眾。





兩名男子相約喬20萬元賭債，過程中談判破局，雙方在街頭狂飆追逐。（圖／民視新聞）









馬路口，大家都在停紅燈，突然刺耳煞車聲傳來，一部銀色轎車都撞爛了，還像逃命似的，逆向闖紅燈往前衝，後方黑車緊追不捨。早在前一個路口，畫面更嚇人，不顧一旁車來車往，黑車猛力衝撞，把對方一路往前推擠，一百八十度大甩尾後，撞上經過的無辜車輛，他們繼續飛車追逐，油門一踩，加速逃逸。目擊民眾說：「輪胎已經是破掉了，轉過去就一直彎一直彎，那個撞他的人，開黑車的那個，一直罵，要抓到他。」

到底什麼深仇大恨，街頭飆車，事發在高雄路竹區，一名馬姓男子積欠另一名周姓男子20多萬元賭債，26號下午，雙方出來談判卻協商破局，馬姓男子開車走人，對方立刻開車追擊，一路追了5公里，過程中多次追撞，最後馬姓男子的車輛，失控衝進田裡，成了一團廢鐵。





街頭狂飆後，馬姓男子的車輛失控衝進田裡。（圖／翻攝畫面）









目擊民眾：「那個鐵欄杆都撞到，然後就躺在那邊，我有跟警察說，他一定是躲在那邊而已，那邊有鐵皮屋。」

被追的27歲馬姓男子，從車上脫困後，躲到附近鐵皮屋，警方到場，當場逮人，至於周姓男子則是把車停在附近空地，不久後，同樣落網。高市警一甲派出所所長楊宗庭：「在阿蓮區查獲雙方駕駛，全案依公共危險罪移送偵辦。」

債務糾紛，不顧其他用路人生命安全，頻頻追車、衝撞，現在錢沒討到。還因為做出危險舉動，雙雙都被移送偵辦。

