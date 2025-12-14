飛車過彎「砲彈式撞」炸出火球 貨車遭彈飛情侶雙亡

雲林縣 / 綜合報導

雲林斗南鎮發生嚴重車禍，一輛白色轎車過彎時，疑似車速過快，整輛車衝出車道，撞上對向車道的貨車，猛烈撞擊之下，貨車飛出去砸到後方的紅色轎車，還因此爆出大團火球，而貨車上男駕駛和女乘客，送醫後不治，肇事駕駛也昏迷送醫。死者親友透露，貨車上的男女乘客是情侶，在一起多年，都一起賣麵，兩人疑似像往常一樣，一早出門要到市場做生意，路上卻無辜被猛烈撞擊，雙雙不治。

小貨車開到路口，對向車道開來一輛白色轎車，過彎時疑似車速過快，脫離車道猛撞貨車，貨車整輛彈飛出去，翻倒在路邊，白車接著撞上，後方那輛的紅色轎車，竄出一團火球。

居民說：「碰一聲，(那種)感覺我就知道，應該是車禍，嚴重了。」}}}，周邊居民聽到巨大撞擊聲，趕快出來看看發生什麼事，協助報案，警消到場時，紅車駕駛自行脫困，白車駕駛昏迷在車內，而貨車男駕駛和女乘客沒了生命跡象。

車禍發生雲林斗南鎮，回到現場，白車車頭撞到引擎蓋都翻起，更嚴重的貨車，車頭被削掉座位外露，車上載的南北雜貨散落一地，現場一片狼藉。

當時是清晨6點多，貨車上是66歲黃姓男駕駛，和44歲李姓女乘客，兩人是情侶，一早疑似要去市場擺攤做生意，經過過彎路段時，對向的白色轎車，失控撞上貨車，貨車被撞飛，砸到紅色轎車後翻覆，而白車再撞上紅色轎車，白車駕駛昏迷送醫，紅車駕駛輕傷沒有大礙，但貨車兩人送醫後不治。

貨車駕駛弟弟說：「他下來南部，討生活很多年，有時候在這裡，有時候在台南。」老顧客說：「七八點就來(擺攤)了。」家屬說，黃姓男子和李姓女子一起 擺 攤多年，幾乎每天都出車擺攤，一早7、8點出門一路賣到9點非常勤儉，沒想到，這次疑似一早出門工作遭遇死劫。

雲林斗南警分局組長楊貴宇說：「自小客車駕駛是否有酒駕，已抽血送驗中。」警方調查，肇事的是42歲林姓駕駛，當時疑似車速過快外拋，警方除了等他清醒做筆錄，也抽血檢驗，進一步釐情是否涉嫌酒駕毒駕。

