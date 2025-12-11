飛輪海世紀破冰無望！汪東城直播怒喊「別再把我跟那個聯想」

曾經紅遍亞洲的男子團體飛輪海，成員之間的關係再度成為話題焦點。汪東城日前在直播中針對網友不斷將他與炎亞綸配對一事表達強烈不滿，直接表明「哥包直的」、「鐵直啊」，並以罕見的激動語氣說道「別再把我跟那個聯想在一塊」。

事件起因於汪東城近期熱衷Cosplay活動，開放粉絲委託扮演二次元角色。當有網友詢問是否接受「炎亞綸的單」時，引發一連串討論。加上汪東城在活動中展現健身成果，網路上出現「不怪炎亞綸，這誰忍得住」的熱搜詞條，更有網友戲稱看了汪東城的身材後「質疑炎亞綸，理解炎亞綸，成為炎亞綸」。

面對CP粉絲持續的配對行為，汪東城在直播中無奈表示「有些孩子耳根子就是硬，說也說不聽，勸也勸不動」。他強調希望粉絲能夠尊重他的立場，停止相關聯想。

炎亞綸方面同樣對CP粉的行為感到困擾。近日有網友公開與炎亞綸的私訊對話截圖，當中網友詢問炎亞綸對某人的感覺是愛還是恨，並表示看了剪輯視頻有些心動。炎亞綸對此直接回應「你去嗑屎吧」，顯示對這類配對話題的反感。該網友自嘲「我當CP粉的下場就這樣，一人給我一腳」。

飛輪海自2009年後便鮮少合體，成員間的關係始終是粉絲關注焦點。汪東城與炎亞綸早期曾有諸多親密互動，與現今的疏離形成強烈對比。此次雙方分別表態，讓外界認為兩人關係修復機會渺茫，飛輪海合體的可能性也隨之降低。

