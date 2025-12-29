飛輪海成軍20週年 炎亞綸感性發文：始終是我的起點

飛輪海已成軍20週年，4位團員各奔東西。（翻攝自炎亞倫臉書）

汪東城、辰亦儒、吳尊及炎亞綸組成的飛輪海，2005年出道時曾叱咤台灣歌壇，炎亞綸曾坦言飛輪海解散的原因，是因為和汪東城有未能解開的心結，在12月28日飛輪海成軍20週年的日子，炎亞綸發文強調飛輪海始終是他的起點，是他第一次被世界看見的地方，更感性說：「謝謝你們。這份陪伴，我會一直記得。」

炎亞綸表示，20年的時光並非只是一句話就能帶過，能夠走到今天，是一份需要被珍惜的幸運，他寫著：「關於飛輪海，我想誠實、也想完整地說。我們在2011年之後，沒有再以團體的形式一起活動，但這並不代表那段經歷被否定，或被抹去。事實是，我們都在各自選擇的人生裡前行，用不同的步伐，走向各自認為重要的方向。」

炎亞綸發文強調飛輪海始終是他的起點。（晴空鳥提供）

關於飛輪海，炎亞綸仍然會回望那段過去，「那並不是停留在過去，而是理解一個人，如何從集體中長出自己。飛輪海，始終是我的起點。是我第一次被世界看見的地方，也是在很年輕的時候，就教會我責任、紀律與承擔的地方。這份養分，無論人生走到哪裡，都不會消失。」

最後，炎亞綸感謝所有在不同階段、不同距離陪伴他的人，並指：「那份支持，我都珍惜。」他期許未來能夠帶著更多理解，也帶著更穩定的自己繼續前行，他寫著：「希望我們都能平靜地說一句——那段青春沒有被浪費，那些相遇，都算數。謝謝你們。這份陪伴，我會一直記得。」

