飛輪海20周年接棒F4合體？吳尊鬆口小孩沒看過：當然會想

由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的台灣男團F4，先前在五月天大巨蛋演唱會合體，引發粉絲熱烈討論。近期他們還推出新歌〈恆星不忘 Forever Forever〉，雖然是「F4減1」版本，但找來周杰倫作曲、阿信作詞仍話題十足。隨著F4的熱度延燒，記者也趁機問到飛輪海是否有機會像F4一樣重聚，吳尊坦言自己很想再與團員一起開演唱會。

明年是飛輪海出道20周年紀念，近日吳尊受訪被問到，看到F4開演唱會，他會不會也想開演唱會，對此，吳尊笑著回答：「這個就順其自然。對啊，我覺得因為以前開演唱會的回憶太多了，然後有時候看到一些影片都會覺得很感動。對，那我覺得就看囉，看順其自然吧。」

現場有人追問：「那你現在想不想啊？」吳尊語氣帶著期待說：「想，當然會想啊，對，因為覺得說自己的小朋友沒看過我們的演唱會。對，那可以讓小朋友參與，我覺得也是不錯的。」不過他也坦承，團員各自發展多年，時間與意願都需要配合，「這個東西就是大家也很久沒有去碰這一塊了。對，所以不是說想就可以，對，就也要看大家的意願怎麼樣」，而被問到與團員之間關係，吳尊則回應，透露平時彼此仍保持聯絡。

飛輪海於2005年底出道，由吳尊、汪東城、炎亞綸與辰亦儒組成，以偶像劇《終極一班》《惡作劇之吻》等走紅，並推出〈我有我的Young〉、〈只對你有感覺〉等經典歌曲。團體曾在2011年後因成員各自發展逐漸淡出，2012年左右正式停止活動，是2000年代中後期最具代表性的台灣男子團體之一。

