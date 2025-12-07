飛輪海20週年開唱？吳尊受訪認想開 「1句話」曝現況

藝人吳尊受訪談飛輪海20週年演唱會可能。（圖／翻攝自微博）





藝人吳尊曾是偶像男團飛輪海的一員，面對近日許多團體紛紛合體重新開唱，而明年也是飛輪海20週年，昨（6日）出席活動被問到復出活動的可能，他也直言：「不是說想就可以。」

吳尊昨日在澳門出席「網球無界限–名人精英表演賽簽名會」，受訪時後被問到飛輪海明年20週年，有沒有可能開演唱會時，他表示：「因為我以前開演唱會回憶太多了，有時候看到一些影片，都會覺得很感動啊，我覺得就看了，順其自然吧！」

雖然說順其自然，但還是表達了希望可以的想法，主要還是覺得自己小朋友都沒有看過他們的演唱會，不過吳尊最後還是說道：「大家也很久沒去碰這一塊了，不是說想就可以，也要看大家的意願。」



