飛韓住宿驚魂記！黃喬歆民宿「遭陌生男闖入」 爆發激烈爭吵

藝人黃喬歆在韓國旅遊期間遭遇驚魂一刻，一名自稱是民宿房東的陌生男子試圖未經同意打開她的房門進入屋內。所幸當時房門有防盜鏈加固，阻止了對方進入。這起事件引發黃喬歆與該男子的激烈爭吵，最終她前往警局報案處理。整個過程令黃喬歆感到驚恐不安，甚至一整天都無法進食，最後決定搬離該住處以確保自身安全。

藝人黃喬歆（左圖）在韓國旅遊期間遭男房東闖入房間內。（圖／翻攝自黃喬歆IG）

黃喬歆在韓國獨自旅行時，遇到了令人不安的住宿問題。她表示，事發當天下午約4點，她聽到有人敲門，她故意保持安靜不回應。對方敲了約4、5下後，見無人回應便直接嘗試開門。幸好房門有防盜鏈加固，這名男子未能成功進入房間。

面對這突如其來的情況，黃喬歆立即詢問對方身分。該男子用韓語解釋自己是民宿的社長（房東），聲稱要檢查廁所可能需要修理。黃喬歆感到疑惑，因為她並未請人修廁所，而且廁所也沒有任何問題。更令她震驚的是，這名男子竟然聲稱進入房間「不需經過同意」。

黃喬歆在朋友協助下去韓國警局報案。（圖／翻攝自黃喬歆IG）

雙方因此爆發激烈爭吵，畫面中可見黃喬歆與男子在門口交涉，對方不斷道歉說「對不起」，還提到「有緊急狀況的話可以這樣」以及「對外國人會這樣」。這些解釋讓黃喬歆更加不滿，她質疑對方的行為是否因她是外國人而特別如此。

事件發生後，黃喬歆直接前往警局報案。晚上9點，她拖著行李抵達韓國警局做筆錄。韓國警方態度熱心，協助檢查是否有監視器可以佐證，並提醒單獨在國外旅遊的女性要特別小心注意安全。

