飛韓國免千元！易斯達全航線單程$450 票價、搭乘日期一次看

【緯來新聞網】韓國觀光公社公布，2025年1至11月期間，台灣赴韓旅客已超過172萬人次，與2024年同期相比成長27.5。為因應成長需求並吸引更多台灣旅客，韓國兩家航空公司同步宣布新一波票價優惠，涵蓋2026年夏季航班。

易斯達機票促銷。（圖／翻攝官網）

易斯達航空宣布，從2026年1月14日台灣時間上午9時起，透過其官方網站、手機網頁與App進行預訂的會員，可享有韓國全航線單程未稅價450元起的優惠票價。適用搭乘時間為2026年3月29日至10月25日。



此外，該公司也提供改票手續費減免措施。凡於官網購票且為會員者，若在出發前14日內需更改航班時間，可免除相關手續費且不限制更改次數。



濟州航空亦針對2026年夏季航線推出早鳥優惠，單程票價自500元起。參與其指定社群互動活動的旅客，還可參加機票抽獎活動，進一步刺激旅遊意願。

