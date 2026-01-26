飛韓國注意！「5家航空」新制上路，今起機上全面「禁用行動電源」
準備飛韓國的旅客要留意了！為防範行動電源自燃風險升高，南韓多家航空公司同步升級飛安規定。韓進集團旗下包含大韓航空、韓亞航空在內的5家航空，今（26）日起全面禁止旅客在機艙內使用行動電源充電，就連國際航線也一體適用。
新規上路！5家韓籍航空同步禁用行動電源
根據韓媒報導，韓進集團旗下的大韓航空、韓亞航空、真航空、釜山航空與首爾航空，自1月26日起，所有國內及國際航班，全面禁止旅客在飛行途中使用行動電源為手機、平板、筆電或相機等設備充電，航空公司強調，這項措施是為了降低機艙內鋰電池過熱、起火的潛在風險。
行動電源登機仍有條件
雖然機上禁止使用，但行動電源仍可隨身攜帶登機，不過限制也不少。航空公司規定，每位旅客最多可攜帶5顆行動電源，單顆容量不得超過100Wh，且登機前須用絕緣膠帶封住充電接孔，或將每顆電源獨立放入塑膠密封袋或專用保護袋中，避免短路釀災。
放行李架上也不行！
行動電源帶上飛機後，放哪裡也有規定。航空公司明確禁止將行動電源放入頭頂行李架，必須放在乘客伸手可及的位置，例如前方座椅置物袋或座位下方。原因很簡單，一旦發生異常發熱或冒煙狀況，才能第一時間被發現並即時處理。
事實上，這並非臨時的規定，濟州航空早在22日就已實施類似禁令，易斯達航空也在去年底試辦相關措施，隨著多起行動電源自燃事件引發關注，韓國航空業界逐步形成共識，強化鋰電池管理已成為飛安新重點。
除了對旅客端設限，航空公司也同步強化內部應變能力。大韓航空指出，已加強空服員針對行動電源起火的專項訓練，並在機艙內配備火災隔離袋、溫度感應貼紙等設備，一旦發生異狀可迅速處置，避免火勢擴大。
