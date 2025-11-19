飛韓國行動電源直接被扔 一組英文最保險 避免踩雷

多數人出國都會帶攜帶行動電源，一名網友提醒，飛往韓國搭乘韓籍航空時，若行動電源上只有標示mAh、沒有標示Wh，有可能在安檢時被要求丟棄，並表示身邊已有朋友因未注意標示規定，遭地勤沒收行動電源。

原PO近日於Threads發文指出，已有多位旅伴飛韓國踩雷，只因行動電源外殼僅寫mAh，航空公司會以無法判讀實際電池容量為由，要求旅客不得攜帶上機。

原PO表示，行動電源上一定要有Wh才最保險，否則即使容量不高，也會被視為不符合規範的可能，若行動電源上的貼紙受損或字樣模糊，也可能被認定為無法確認容量，最好提前檢查。

韓國觀光公社曾發文表示，部分韓籍航空公司的安檢人員，會更謹慎檢查行動電源外部標示，原則是必須能清楚確認容量，若標示不完整、只有mAh、或外觀資訊已磨損到無法辨識，都有可能被要求丟棄，依照現行規定，旅客攜帶的行動電源若在100Wh以下，一般都能順利過關，但數量不宜過多；若介於100至160Wh之間，則需要在出發前獲得航空公司同意；超過160Wh則完全禁止上機。

韓國觀光公社強調，所有行動電源都不能託運，也不能在機上使用，為避免誤觸，也建議加裝保護套或貼上絕緣膠帶。

