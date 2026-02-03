飛馬耀夜空 點亮西螺夢境 2026西螺大橋蝴蝶公園藝術燈節璀璨登場

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】西螺鎮公所舉辦「2026西螺大橋蝴蝶公園藝術燈節」記者會，正式宣布以「馬妮 Shining 耀西螺」為主題的藝術燈節，將於115年2月13日起在西螺大橋旁蝴蝶公園盛大登場，結合生肖馬年意象與大型光影藝術，打造雲林規模最大、最具童話氛圍的夜間燈光盛會，邀請全國民眾走進西螺，感受光影點亮城市的溫暖力量。

西螺鎮公所舉辦藝術燈節記者會，正式揭曉「馬妮 Shining 耀西螺」主題燈會。(記者廖承恩翻攝)

西螺鎮公所表示，本屆藝術燈節展燈期間自2月13日至3月15日，每日晚間6點至10點30分亮燈，主燈秀則於晚間6點至9點30分，每30分鐘展演一次。整體設計以「生肖馬年」、「遊樂園旋轉木馬」及「歐洲廣場噴水池」為三大主軸，透過層次豐富的燈光語彙，將傳統節慶意涵轉化為現代藝術語言，呈現一場兼具節慶歡樂與美學深度的視覺饗宴。

主燈「馬妮」以飛馬為核心造型，象徵自由、速度與力量，亦寓意突破界限、勇敢前行的精神。夜幕低垂時，主燈在音樂與燈光交織下展演，飛馬彷彿振翅而起，成為西螺夜空中最耀眼的存在，也象徵新年伊始，城市向未來奔馳的希望與動能。

除主燈外，鎮公所更結合蝴蝶公園現地地貌進行整體燈區規劃，在大型蝴蝶翅膀裝置進行光環境設計，打造面積達1.3公頃、為雲林最大規模的燈海景觀，重現夜間蝴蝶飛舞於西螺大橋旁的浪漫意象。園區並設置氣球星光道、彩虹糖果谷、神秘樹精靈、穗穗平安及蝴蝶漫步道等主題燈區，為整座公園注入童趣與幸福感，營造全齡共享的光影嘉年華。

主燈「馬妮」以飛馬為造型，象徵自由速度力量，寓意突破前行。(記者廖承恩翻攝)

點燈晚會將於115年2月13日（星期五）晚間6點30分在蝴蝶公園舉行，邀請「SONNIE桑尼」、「青虫aoi」及「陳孟賢」等人氣藝人輪番開唱，為藝術燈節揭開熱鬧序幕。活動當天，民眾只要跟著鎮長走訪燈區欣賞主燈與燈海，即可獲得限量馬年主題小提燈及摸彩券，並有機會抽中蘋果iPad、洗衣機、電子鍋、摺疊購物車及泡腳機等多項好禮。

此外，燈節期間亦推出「西螺藝術燈節小旅行活動」，規劃一日遊及兩天一夜行程，串聯西螺在地景點與文化風貌，讓外地遊客深度體驗藝術燈節魅力。西螺鎮長廖秋萍表示，藝術燈節結合燈光藝術、在地團體與藝人演出，不僅展現西螺豐沛的文化創意能量，也帶動觀光與城市活力，誠摯邀請全國民眾春節期間走訪西螺，在璀璨燈海中留下溫暖而難忘的回憶。